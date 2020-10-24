25 Ekim Pazar günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

25 Ekim Pazar günlük günlük burç yorumları 25 Ekim Pazar günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 25 Ekim Pazar günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündemi 25 Ekim Pazar günlük burçlar
Hangi burçları enerjili bir gün bekliyor? 25 Ekim 2020 burç yorumları!
25 Ekim 2020 burç yorumları ne ifade ediyor? 25 Ekim Pazar günü Koç burcu güne güzel enerjiyle başlayacak, Boğa burcunu ise özel bir gün bekliyor. İşte günlük burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 25 Ekim Pazar günü Ay tüm Kova burcunda ilerliyor olacak. Günün büyük bir bölümünde özel ilişkilerinde güzel enerjilerin kendini göstereceği bir pazar günü seni bekliyor.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Güneş Merkür kavuşumunun etkin olduğu pazar günü boyunca isteklerini sözlü ve yazılı bir şekilde dile getirmek adına özel bir gündesin. Gün boyunca pozitif enerjiler hâkim olacak.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Yönetici gezegenin Merkür bugün Güneş ile kavuşum yapacak. İsteklerini yazılı ve sözlü bir şekilde dile getirmek adına pozitif enerjiler var.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Pazar günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Hisseli kazanımların ile ilgili konuların öne çıktığı bir gündesin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Ay tüm karşıt burcun olan Kova’da ilerliyorken sende ikili ilişkilerinde önemli konuları karşılıklı konuşmak adına uygun bir gündesin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Aklındakileri eyleme dökmek adına uygun bir süreçtesin. Ay neredeyse tüm gün boşlukta hareket edeceğinden yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Gün içerisinde aşk ilişkilerinde güzel enerjilerin olduğu ve seni mutlu edecek gelişmelerin yaşanacağı bir gün seni bekliyor. Ay saat 00.54 sonrasında boşlukta ilerliyor olacak. Gün boyunca yeni bir şey başlatmamaya dikkat etmelisin.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: İletişim adına uygun bir süreçtesin. Geçmişten gelen birtakım konular üzerinde partnerinle uzun uzun konuşabilirsiniz.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Kardeşlerinle ilgili konularda harekete geçirici gelişmeler gece saatlerinde söz konusu olabilir. Geçmişte vermiş olduğun bir borcun geri ödemesini alabilirsin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Parasal konularının daha fazla kendini göstereceği bugünlerde fazla değişken durumlar yorucu olabilir. Özel ilişkilerinde karşılıklı olarak daha fazla sevgi ve saygı öne çıkıyor olacak.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Bireysel konularda daha fazla fedakârlık yapma gereği hissedebilirsin. Ay saat 00.54 sonrasında boşlukta ilerliyor olacak. Gün boyunca yeni bir şey başlatmamaya dikkat etmelisin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Ruhsal konularla daha fazla ilgileneceğin bir gündesin. Seninle iletişim sağlamaya çalışan insanların etrafında belirmesi seni rahatsız edebilir.
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