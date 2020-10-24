25 Ekim Pazar günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

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TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Gün içerisinde aşk ilişkilerinde güzel enerjilerin olduğu ve seni mutlu edecek gelişmelerin yaşanacağı bir gün seni bekliyor. Ay saat 00.54 sonrasında boşlukta ilerliyor olacak. Gün boyunca yeni bir şey başlatmamaya dikkat etmelisin.