24 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

24 Ekim Cumartesi günlük günlük burç yorumları 24 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 24 Ekim Cumartesi günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündemi 24 Ekim Cumartesi günlük burçlar
Aşk, iş ve para konularında 24 Ekim 2020 günlük burç yorumları
Hafta sonu burçları nelerin beklediği merak konusu. 24 Ekim Cumartesi günü Yengeçleri miras konuları, Aslanları keyifli bir gün bekliyor. İşte 24 Ekim 2020 burç yorumları...
24 Ekim günlük burç burç yorumları kimler için güzel bir hafta sonu anlamına geliyor? İşte günlük burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 24 Ekim Cumartesi günü boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Bilhassa sabah saatlerinde geçmişten gelen konular nedeniyle tartışmalar yaşanabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Fikirsel tartışmalar içerisinde olabileceğin sabah saatlerinde ailende ki önemli kişilerle aranın açılması durumu söz konusu olabilir. Sosyal hayatında yerini belirlemek önemli hale geliyor.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay Cumartesi günü boyunca bir hava elementi burcu olan Kova'da ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde düşüncelerinle sorumlulukların arasında uyumsuzlukların söz konusu olabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Miras ya da nafaka benzeri konularda önemli bir tartışma sabah saatlerinde yaşanabilir. Günün ilk yarısında fikirlerinle ilgili konularda bir yakınınla zıtlaşabilirsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: 24 Ekim Cumartesi günü Ay tüm gün karşıt burcun olan Kovada ilerlemesine devam ediyor olacak. Venüs ile Satürn arasındaki uyumlu açının etkisiyle senden yaşça büyük kişiler ile vakit geçirmekten keyif alabilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınla Sabah saatlerinde bir söylem nedeniyle ufak bir sürtüşme yaşanabilir. Olayları daha sakinlikle ele almalı ve hoşgörünü kaybetmemelisin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Çocuklarınla ilişkine odaklanacağın bugün fikirsel ayrılıklar yaşaman olağan gözüküyor. Onlara kendi fikrini dayatmak isteyebilirsin.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Sabah saatlerinde enerjin hayli yüksek bir şekilde kendini gösteriyor olacak. Ev içerisinde önemli düzenlemeler yapmak önemli hale gelebilir.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Yakın çevre akrabalarına ilişkilerine dikkat etmen ve gereksiz tartışmalar içerisinde bulunmamaya özen göstermelisin. Ani gerginliklerden uzak kalman tartışmaların alevlenmesini engelleyecektir.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Günün ilk yarısında tartışmalara girmekten kaçınmalısın. Parasal konular öne çıkıyor olacak. Venüs Satürn uyumlu açısının etkisiyle kalabalıklar içerisinde olmaktansa sevdiğinle vakit geçirmek isteyebilirsin.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Sabah saatlerinde fikirsel uyuşmazlıkların kendini gösterebilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla özen göstermelisin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyorken rüyalarınla ilgili konular öne çıkabilir. Günün ilk yarısında fikirlerinle hareketlerin arasındaki uyuşmazlık bir tartışmaya yol açabilir.
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