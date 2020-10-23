24 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

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ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: 24 Ekim Cumartesi günü Ay tüm gün karşıt burcun olan Kovada ilerlemesine devam ediyor olacak. Venüs ile Satürn arasındaki uyumlu açının etkisiyle senden yaşça büyük kişiler ile vakit geçirmekten keyif alabilirsin.