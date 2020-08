24 Ağustos Pazartesi Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ağustos ayı burç yorumları

Günlük Burç Yorumları Aşk 24 Ağustos 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumları Aşk 24 Ağustos 2020 Pazartesi. Astroloji tüm burçlar ve yükselenleri. Kısaca Mükemmelim Hatalarını hoş görmek değil mi zaten insan olabilmenin vasıflarından biri…Kusur aradığında hep kusur görmez misin? Birini ya da bir şeyleri sürekli eleştirmek yormaz mı ruhunu? Eğer bir başkasının dağınıklığını konu ediniyorsan cümlelerine, önce bir kendi odana bak…Eğer başkasının işini nasıl plansız yaptığından bahsediyorsan, önce kendi ajandana bak… Bugün…Hayatımızın ışık kaynağı Güneş, Başak Burcu’na geçiş yaparak bir ay sürecek yeni bir serüvene hazırlıyor bizleri…Bu süreçte, kendimizi detayların içinde bulabiliriz…Hayatımıza çeki düzen getirme arzumuz artabilir… Titiz, düzenli ve pırıl pırıl görmek isteyebiliriz hayatımızda dokunduklarımızı… Ama öte yandan eleştiri ve kusur bulmak düşebileceğimiz tuzaklar olabilir… Gökyüzü çok şey anlatır…Onu “hâl” diline çevirmekse senin gayretine bağlı… Sevgiyle… BurcuN. Koç ve Yükselen Koç: Gizlerin saklandığı yerden açığa çalışarak çıkıyor. Enerjini, mücadeleni iş sahasında ortaya koyuyorsun. Çalışma arkadaşlarına ya da çalıştığın alanda, kendi benliğini, arzularını ve kimliğini ortaya atmaktan çekinmeyeceğin bir dönem önünde uzanan. Şimdi biraz yüksek sesle yanıtla sorularını… Neden kimsenin yaptığı işi beğenmiyorsun? Neden sürekli başkalarının yaptığı işleri kusur arayarak okuyorsun? Neden kimsenin yaptığı işten memnun olmuyorsun? Peki, sen çok mu kusursuzsun? Kendini mükemmel iş yapıyor görmekte egonun düşürdüğü tuzaklar değil mi? Bu arada sağlığına ve eğer besliyorsan ev hayvanlarının sağlığına biraz daha özen göster… Boğa ve Yükselen Boğa:Sabırdan kalelerin var…Düzenin bozulması ise en büyük fobin…Kararların var sabitlik derecesine yükselebilen…Ve aynı zamanda inatçısın…Ve kimsenin bozmaya cesaret edemediği bir huzurun var… Hayatın keyifli yanlarını herkesten daha iyi biliyorsun…Ama artık kendini, hayatın keyifli yönlerini birlikte keşfedeceğin bir “aşk”a hazır hissediyorsun. Şimdilerde ise, kendini en çok aşk hayatında anlatmak istiyorsun. Aslında ne bekliyorsun aşktan? İşte bunu hem kendine, hem de partnerine daha yüksek sesle anlatabilirsin. İkizler ve Yükselen İkizler: Kısa yolculuklarından ardından şimdi dinlenme zamanı biraz. Biraz yoruldu ruhun sanki. Başkalarının sorunlarına odaklanmaktan kendini unuttun çoğu anlarda. Şimdi kendi evinde, kendi mabetinde, kendinle başbaşasın. Kendini özgür, cesur ve güçlü hissettiğin yerdesin. Bu otuz günlük süreçte, daha fazla hem kendi evinle, hem de ailenin eviyle ilgilenebilirsin. Belki de kendi evine çıkmak için daha fazla mücadele içinde olabilirsin. Ve bu dönem babayla olan ilişkilere biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yengeç ve Yükselen Yengeç: İletişim, bilgi akışı bu dönem hayatının odağı. Kendini anlatmak, kendini parlatmak için kelimelerin gücüne sığınabilirsin. Bazen kördüğüm olur ya anlatamadıkların yüreğinde, işte şimdi o düğümleri çözmek için kendini enerjik ve güçlü hissedebilirsin bu dönemde. Aynı zamanda kardeşlerinle ilgili konular, hayatının odak noktası haline gelebilir. Aslan ve Yükselen Aslan: Kendini hatırladığın zaman dilimi aslında önünde uzanan. Biraz daha kendine bakmaya, kendini aynada görmeye başladın. Şimdi biraz daha bak kendine ve gör içini. Ne kadar değerli olduğunun farkına var. Sana gelen otuz günlük süreçte, kendi değerin için, kendi kazançların için daha istekli ve hırslı olabilirsin. Özgüvenini pekiştirebilir, kendi kaynakların için adım atabilirsin Başak ve Yükselen Başak: Kendine bir iyilik yap… Ve bu cümle hayat motton olsun… En azından 30 gün… “ Hayat, benimle parlıyor”… Belki de geçtiğimiz günleri biraz karanlık geçirdin…İçinde kopan fırtınaları anlatacak zemin bulamadın belki de… Şimdi ise, hayata kaldığın yerden devam etme zamanı. Cesur ve radikal atılımlar yapmak için gerekli gücü içinde bulabilirsin .Daha fazla kendine değer verdiğin, hayatı kendin için yapılandırdığın bir süreç önünde akıyor. Artık ne istediğini biliyorsun hayattan. Beklentilerini ve hedeflerini doğru bir şekilde ortaya koyabilirsin. Ve her zamanki planlı ve detaylı yapın seni istediğin hedeflere taşıyacaktır. Terazi ve Yükselen Terazi: Geceler biraz daha uzun senin için. Aklın, iraden ve ruhun arasında kaybolmuş gibi hissediyorsun kendini. Bir adım atsan yürümeye başlayacaksın aslında. Gizliyorsun kendini ve isteklerini. Kendini biraz kapatıyorsun dış dünyaya. Bu süreçte biraz daha kendinle baş başa kalmak istiyorsun, kendi yol hikayenin çıkış kapısını aralamaya hazırlanıyorsun. Korkuların ve endişelerin var… Bir de başaramazsam korkusu…Bir şeyler için sürekli kendini eleştiriyorsun…Zihninde planlar…Her şeyi en ince ayrıntısına kadar kurguluyorsun…Ama kuşkuların da yakanı bırakmıyor… Akrep ve Yükselen Akrep: Aslında yaklaşık bir aydır hayata dair, kariyerine ait zihninde soru işaretleri var. Doğru bir işi yapıp yapmadığını sorguluyorsun. Yaptıklarının takdir edilmesi, başarının alkışlanması için tüm didinmelerin… Acaba hayata doğru pencereden mi bakıyorsun? Gerçekten istediğin yerde misin? Bu soruların yanıtlarını bulabildin mi bilemiyorum ama artık hayallerinin farkına varma zamanı. Hayallerini kurduğun büyük projeleri hayata geçirme, umutlarını yeşertme zamanı. Tabi sen hemen hayallerinin peşi sıra gitmezsin… Önce bir plan yapman gerekiyor…Detaylı bir çalışma…Tüm bunları yap…Ama gereksiz kuruntu ve endişelere kaptırma düşlerini… Yay ve Yükselen Yay: Sessiz çığlıklarını duyurmakta zorluk çekiyorsun kimi zaman. Bazen o kadar yoruluyorsun ki, kendi kabuğuna çekilip kendini gizliyorsun herkesten. Ama şimdi güneş ışıkları senin istediğin, arzu ettiğin konular için fırsat sunuyor sana. Artık sarf ettiğin emeklerin karşılığını takdir görerek alabilirsin. Ve eğer başarılı olmak istiyorsan…Eğer terfi almak istiyorsan…Eğer yükselmek istiyorsan…Bilginin kutsallığını es geçme…Elindeki işleri erteleme…Titiz bir şekilde işlerinin üzerine eğil…Kusursuz ve mükemmel olsun hazırladığın her proje…Detaylara hakim ol…Planı ve programları aksatma…Ajandan hep elinde olsun…Her an hizmete hazır ol… Oğlak ve Yükselen Oğlak: Zor zamandı geride bıraktığın 30 gün senin için. Bir şeyler kayıp gitti elinden, kendi gölge yönlerinle yüzleştin. Duygusal gel-gitlerin oldu çoğu saatler. Ama artık Güneş beklediğin ışığı sana vermeye hazırlanıyor. Kayıp hazineni bulmak için daha kararlı ve istekli davranabilirsin. Kendini bilgi yoluyla geliştirmek isteyebilir, farklı dünya görüşleri ya da spritüel öğretilere kendini daha fazla açabilirsin. Krizlerden güç alarak çıktın…Şimdi bilginin ışığında kendi hakikatini bulmak için belki tüm bu yol hazırlıkların… Yeni bir eğitim programı senin için iyi olabilir… Maddeden manaya doğru bir çalışma içinde olabilirsin belki de… Bu süreçte yeni bir ülke görmek de sana kendini iyi hissettirecektir. Kova ve Yükselen Kova: Biraz zorlayıcı bir süreç var önünde uzanan. Madalyonun iki yüzü var senin için. Bir yandan kendini anlatmakta, kendini ortaya koymakta zorluklarla karşılaşabilirken, öte yandan bu sorunun nereden kaynaklandığını, neden kendini anlatamadığının derinlemesine irdeleyebilirsin. Aynı zamanda eşinden kaynaklı finans konuları hayatının odak konusu olabilir. Eşinin finansal anlamda daha fazla söz sahibi olması, ya da harcamalarınla ilgili seni eleştirmesi rahatını kaçırabilir. Ve… Finansal giderlerini yeniden gözden geçirebilir, bütçe planının doğru bir şekilde hazırlayabilirsin. Hadi bakalım…Güveniyorum sana. Balık ve Yükselen Balık: Aslında hayattan beklediğin şey çok net. İçten gülüş ve başını yaslayacağın bir omuz. Tüm karanlık gölgelerini yok edecek bir şövalye bekliyorsun çoğu zaman. Hayatında yeni açılan otuz günlük kapıda, ilgi odağın ilişkilerin. Ama bu sefer ilişkide, kendi kimliğini ortaya koymak isteyebilirsin. Ne istediğin rahat ifade edebilirsin,ilişkiden beklentileri daha net ve kararlı açıklayabilirsin. Ama burada düşmemen gereken bir tuzak var…Eleştirel üsluptan vazgeçmek…Kuşkucu ve araştıran eylemlerden sakınmak…Sürekli her yaptığını eleştiren biriyle olmak ister misin? 