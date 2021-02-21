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21 Şubat Pazar Korona virüs tablosu son durum bugün ölüm sayısı ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

21 Şubat Pazar virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

21 Şubat Pazar Korona virüs tablosu son durum bugün ölüm sayısı ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu
21 Şubat 2021 Pazar 00:02

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de son 24 saatte 6.546 koronavirüs vakası tespit edildi, 77 kişi hayatını kaybetti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Korona tablosu
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