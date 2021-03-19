19 Mart Cuma 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

19 Mart Cuma burç yorumları para, sağlık ve aşk konularında ipucu veriyor. 19 Mart'ta Koç burcu parasal konularla ilgilenebilir, Aslan burcu yeni haberler alabilir. Akrep burcunun gündeminde hisse hisseli kazanımlar var. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan günlük burç yorumları herkesin farklı alanlarda ilgilendiği konuları gözler önüner seriyor. Peki, haftanın son günü kimler için iyi bir kapanış olacak? İşte 19 Mart 2021 burç yorumları...

19 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

19 Mart Cuma gecesi Ay saat 02.47'de Boğa burcundan İkizler burcuna geçiyor olacak. Çevremizle aktif bir iletişim içerisinde olabiliriz. Bugün birinin bir davranışına takılı kalabiliriz. Ay Merkür kare açısı gündüz saatleri için iletişimi desteklemiyor. Sportif faaliyetler adına akşam saatleri daha uygun olacaktır.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

19 Mart Cuma gecesi Ay saat 02:47'de Boğa burcundan İkizler burcuna geçiyor olacak. Parasal konularda çevrenle aktif iletişim içerisinde olabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Cuma günü boyunca parasal konularda plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir. Sabah saatlerinde özel ilişkilerinde uyumlu enerjileri yakalamakta zorlanabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Cuma günü boyunca projelerine dönük olarak çalışabilirsin. Sabah saatlerinde partnerinle çatışmalara girmekten uzak durmalısın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Cuma günü boyunca huzursuz bir ruh hali içerisinde olabilirsin zira Ay burç değiştiriyor olacak. Arkandan dönen konuşmalar önüne çıkabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Sosyal çevrenden alacağın yeni haberler var. Seni yakın bir arkadaşın bir konuyla alakalı ikna edebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin. Ay'ın İkizler burcuna geçtiği Cuma günü iletişim ile ilgili konular senin için öne çıkıyor olacak.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hukuksal meselelerin ile alakalı olarak yeni haberler alabilirsin. Günün ilk yarısında kariyerinle ilgili hedeflerini belirleyebileceğin enerjilere yoğunlaşıyorsun.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olabilirsin bugünlerde. Günün ikinci yarısında yapman gerekenler adına gereken gücü kendinde buluyorsun.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

19 Mart Cuma gecesi Ay saat 02.47'de Boğa burcundan karşıt burcun olan İkizler burcuna geçiyor olacak. Partnerinle ilişkinde iletişimin ön planda olacağı bir gün seni bekliyor.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Çalışma arkadaşların ile iletişiminin ön plana çıktığı bugün birinin bir davranışına takılı kalabilirsin. Ne zamandır problem yaşadığın bir konuda karşılıklı zıtlaşmalar yaşayabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Aşk hayatında hareketli bir gün geçirebilirsin. Sabah saatlerinde evin ve işin arasında uyum yakalamakta zorlanabilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ev içerisinde iletişim konuları ön planda olabilir. Ay Merkür kare açısı gündüz saatleri için iletişimi desteklemiyor. Sportif faaliyetler adına akşam saatleri daha uygun olacaktır.