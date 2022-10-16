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16 Ekim 2022 Pazar Masterchef kim elendi?, kim kazandı?, Çağatay mı elendi?, Atike mi elendi

16 Ekim 2022 Pazar Masterchef’e veda eden isim! KİM?, ÇAĞATAY ELENDİ Mİ?, ÇAĞATAY NEDEN ELENDİ ?, ÇAĞATAY HANGİ HATAYI YAPTI

16 Ekim 2022 Pazar Masterchef kim elendi?, kim kazandı?, Çağatay mı elendi?, Atike mi elendi
Kamusaati
Kamusaati
16 Ekim 2022 Pazar 23:48

TV8’de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de, bu sezonun sekizinci eleme heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonda hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında potaya giren 6 yarışmacıdan biri bu akşam eleniyor. Eleme gecesinde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları heyecana boğuldu. Bu akşam gerçekleşen eleme gecesinde ilk etapta şefler tarafından belirlenen ürünle en iyi tabağı hazırlayan 3 isim yarışmaya devam etti. Şeflerin kriterlerinden geçer not alamayan 3 isim ise elenmemek için yaratıcılık oyunu oynadı. Bu akşam Masterchef’te bir yarışmacı elenerek hayallerine veda ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? İşte, 16 Ekim 2022 Masterchef Türkiye’de kim gitti sorusunun yanıtı!

Masterchef’e veda eden sekizinci yarışmacı bu akşam belli oluyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna’nın jürisinde yer aldığı MasterChef’te bu akşam yarışmaya bir kişi veda ediyor. Yarışmanın müdavimleri ''MasterChef kim elendi, kim gitti?'' sorgulatmasını yapıyor. Peki, Masterchef'te kim elendi? İşte, 16 Ekim 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye Yaşananlar!

Masterchef’te bu akşam kim kazandı, kim elendi?

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim henüz belli olmadı. Geçen hafta yarışmaya Şule veda etmişti. Potada yer alan isimler Atike, Fatma Nur, Kıvanç, Çağatay, Görkem, Burak Revanbaş oldu. 

FATMANUR SON 3 LÜ FİNALDEN 1. ÇIKTI

Elenen isim Çağatay Oldu. Yarışmacının yemeği çok güzel olsada tabağından 1 değil tam 3 adet kemik çıkması sonucunda elendi. Atike potodan çıktı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Masterchef #kim #elendi #ÇAĞATAY #ATİKE #pazar #16 ekim #16 Ekim Kim elendi
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hasan us - 5 saat önce
ÇAĞATAYIN ELENMESİ LAZIM KEMİK ÇIKTI YEMEKTEN
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Ayhan Köse - 5 saat önce
Çağatay ne kadar iyi ve teknik yemek yapsanda elenmesi gerekiyor Çağatay gitmeli
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