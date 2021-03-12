13 Mart Cumartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

13 Mart 2021 burç yorumları aşk, para ve sağlık konularında araştırılıyor. Balık burcunda meydana gelen yeni ay günlük burç yorumlarını etkileyecek. Yeni ay İkizler burcunu kariyer açısından, Boğa burcunu parasal konularda etkileyecek. Akrep burcunun ise ödemeler gündeminde olacak. Yeni ay 15 günlük süreç boyunca etkin olacaktır. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 13 Mart 2021 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Cumartesi günü Balık burcunun 23 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Arka alanında meydana gelecek olan Yeni ay eğitimlerinle ilgili konularda zorlanmalarının bir neticesinde yeni bir şeyler yazmaya başlayabilirsin. Geri planda kalman da gerekebilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Parasal konulardaki zorlanmaların seni sosyal çevrenle ilgili birtakım düzenlemelere itebilir. Balık burcundaki yeni ay ile birlikte hayatına yeni arkadaşlar girebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yeni ay kariyerinle ilgili konuları etkiliyor olacak. Bireysel konularınla ilgili zorlanmaların seni kariyerinde birtakım değişiklikler yapmana itebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Hukuksal süreçlerinde yeni birtakım düzenlemeler yeniayın etkinleşeceği 15 günlük süreç boyunca etkin olacak. Arkandan dönen işler önüne çıkabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Miras ya da nafaka benzeri konularında yeni birtakım gelişmeler Balık yeni ayı ile birlikte söz konusu olabilir. Kariyer kazancındaki zorlanmalar söz konusu olacağı için bu yenilikler sana iyi gelebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

13 Mart Cumartesi günü saat 13.21'de Balık burcunun 23 derecesinde özel enerjilere sahip bir yeni ay meydana geliyor olacak. Başlarda sana zorlayıcı gelecek bazı enerjiler ilerleyen zamanlarda ikili ilişkilerinde yeni bir süreç başlatman adına seni harekete geçirebilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Balık burcundaki yeni ay çalışma ortamınla ilgili konularda yurtdışı kaynaklı bazı problemlerin seni yeni başlangıçlar yapmaya iteceğini gösteriyor. Başlarda yeni ay enerjisi seni zorlayabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Cumartesi günü çocuklarınla ilgili konuları etkileyecek önemli bir yeni ay meydana geliyor olacak. Ödemelerin, nafaka konularınla ilgili birtakım konular çocuklarınla ilgili birtakım yenilikler yapmana sebep olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Evinle ilgili konularda önemli yenilikler yapmana sebep olacak bir yeni ay var. Eşinle ilgili zorlanmalarında bu durumu tetikleyebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Balık burcundaki Yeni ay bu ay sürpriz bir kısa seyahate çıkmana sebep olabilir. İş ortamındaki zorlayıcı koşullarda seni bu seyahatlerini hızlandırabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Yeteneklerini etkileyecek bir yeniay cumartesi günü Balık burcunun 23 derecesinde meydana geliyor. Aynı zamanda parasal kazanımlarındaki yenilikler aşk hayatını da etkileyebilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Cumartesi günü saat 13.21'de bir yeniay meydana geliyor. Genel sağlığınla alakalı konulara odaklanıyor olacaksın. Yeni bir diyet programı uygulamaya başlayabilirsin. Ailenle ilgili konularda bu kararını etkileyebilir.