11 Mart Perşembe 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

Günlük burç yorumları 11 Mart 2021 tarihi için araştırılıyor. 11 Mart Perşembe günü Ay tüm Kova burcunda ilerliyor olacak. Günün büyük bir bölümünde özel ilişkilerinde güzel enerjilerin kendini göstereceği bir Perşembe günü bizleri bekliyor. Güneş Neptün kavuşumunun etkin olduğu gün boyunca etrafımızdakilere karşı çok daha duyarlı bir tavırda olacağız. Gün boyunca pozitif enerjiler var. Ay saat 06.32 ile 17.44 arasında boşlukta ilerliyor olacak. Bu zaman aralığında yeni bir şey başlatmamaya dikkat etmeliyiz. 11 Mart Perşembe günü Koç burcu güne güzel başlayacak, Terazi burcu ise aşk hayatında mutlu edecek gelişmeler yaşayacak. İşte hayata dair öngörüler sunan 11 Mart 2021 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

11 Mart perşembe günü Ay tüm Kova burcunda ilerliyor olacak. Günün büyük bir bölümünde özel ilişkilerinde güzel enerjilerin kendini göstereceği bir Perşembe günü seni bekliyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Güneş Neptün kavuşumunun etkin olduğu Perşembe günü boyunca duyarlı bir tavırda olacaksın. Gün boyunca pozitif enerjiler hâkim olacak.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Güneş Neptün kavuşumunun etkinleşmesiyle birlikte etrafındaki insanlara karşı hassasiyetinin yüksek olacağı bir zaman dilimindesin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Perşembe günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Hisseli kazanımların ile ilgili konuların öne çıktığı bir gündesin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Ay tüm karşıt burcun olan Kova'da ilerliyorken sende ikili ilişkilerinde önemli konuları karşılıklı konuşmak adına uygun bir gündesin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Aklındakileri eyleme dökmek adına uygun bir süreçtesin. Ay neredeyse tüm gün boşlukta hareket edeceğinden yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Gün içerisinde aşk ilişkilerinde güzel enerjilerin olduğu ve seni mutlu edecek gelişmelerin yaşanacağı bir gün seni bekliyor. Ay saat 06:32 ile 17:44 arasında boşlukta ilerliyor olacak. Gün boyunca yeni bir şey başlatmamaya dikkat etmelisin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

İletişim adına uygun bir süreçtesin. Geçmişten gelen birtakım konular üzerinde partnerinle uzun uzun konuşabilirsiniz.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Kardeşlerinle ilgili konularda harekete geçirici gelişmeler gece saatlerinde söz konusu olabilir. Geçmişte vermiş olduğun bir borcun geri ödemesini alabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Parasal konularının daha fazla kendini göstereceği bugünlerde fazla değişken durumlar yorucu olabilir. Özel ilişkilerinde karşılıklı olarak daha fazla sevgi ve saygı öne çıkıyor olacak.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Bireysel konularda daha fazla fedakârlık yapma gereği hissedebilirsin. Ay saat 06.32 ile 17.44 arasında boşlukta ilerliyor olacak. Gün boyunca yeni bir şey başlatmamaya dikkat etmelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ruhsal konularla daha fazla ilgileneceğin bir gündesin. Seninle iletişim sağlamaya çalışan insanların etrafında belirmesi dikkatini çekebilir.