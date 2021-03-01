1 Mart Pazartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

1 Mart Pazartesi günlük burç yorumları! Astroloji nedir? 1 Mart Pazartesi 2021 günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özelliklerine değinerek devam edecek olursak; sıralamayı burçların tarihleri göz önünde tutarak yapmalıyız. Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.
1 Mart 2021 burç yorumları anlaşmalara ve ilişkilere dikkat çekiyor. Günlük burç yorumları mart ayının ilk gününde kimleri şaşırtacak? Yengeç burcunu yoğun bir gün, Akrep burcunu sağlık sorunları bekliyor. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleminden 1 Mart Pazartesi burç yorumları...
1 Mart 2021 burç yorumları haftanın ilk gününde merak ediliyor. Güzel bir mart ayından herkese merhabalar. Güneşi gördüğümüz bugünlerde burçlarda ikili ilişkiler dikkat çekiyor. Yengeç burcunu yoğun bir gün, Akrep burcunu sağlık sorunları bekliyor. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Ay Terazi burcunda güne başlıyoruz. Anlaşma ve sözleşmelerimizi düzenlemek adına uygun bir zaman dilimindeyiz. İşte mart ayının ilk günlük burç yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
1 Mart 2021 Pazartesi günü Ay karşıt burcun Terazi de güne başlıyorsun. İkili ilişkilerin dikkat çekiyor olacak.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Ay tüm gün Terazi burcunda ilerleyecek. Anlaşma ve sözleşmelerin adına uygun bir zaman dilimindesin.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Ay'ın Terazi burcunda ilerleyeceği bugün arkadaşlarınla ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Önemli görüşmelerini düzenlemek adına uygun bir süreçtesin.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Bugün hedeflerin ile ilgili öne çıkmak ve kendini göstermek isteyebilirsin. Zihinsel konular açısından yoğun bir gündemin söz konusu olacaktır.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Yayıncılık gibi bir işi ile uğraşıyorsan sıcak gelişmeler gündeme gelebilir bugünlerde. Yakın çevre akrabalarınla meşgul olabileceğin bir zaman dilimindesin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Ay'ın Terazi burcunda ilerlediği pazartesi günü bir para meselen varsa bunlarla ilgili birtakım gelişmeler yaşanabilir. Keyif alacağın işlerle ilgilenmek kafanı boşaltman adına iyi olabilir.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Evliliğinle ilgili ters giden bir şeyler varsa bugünlerde öne çıkıp bu sorunu çözmeye çalışman doğru olacaktır. Ay tüm gün senin burcunda ilerliyorken bireysel konularını öne çıkartıyor.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Sorumluluklarınla ilgili sabırsız davranman birtakım hatalara yol açabilir. Ev kazalarına ve sağlık sorunlarına dikkat etmelisin.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Bugünlerde aşk hayatınla alakalı sabırsız davranabilirsin. Sevgilinden alacağın beklenmedik teklif seni mutlu edecek.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Kariyerinle ilgili meselelerde direkt olman gereken ve kendini ortaya koyman gereken durumlar var.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Uzak akrabalarınla ilgili birtakım organizasyonlarda cesaretle öne atılman ve işleri halletmen gerekebilir. Atak ve cesur davranacağın bir süreçtesin.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK
Bugünlerde miras meselelerinle ilgili sıcak gelişmeler seni heyecanlandıracak olabilir. Parasal konularda düşünmeden hareket etmemelisin.