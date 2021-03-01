1 Mart Pazartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

1 Mart 2021 burç yorumları haftanın ilk gününde merak ediliyor. Güzel bir mart ayından herkese merhabalar. Güneşi gördüğümüz bugünlerde burçlarda ikili ilişkiler dikkat çekiyor. Yengeç burcunu yoğun bir gün, Akrep burcunu sağlık sorunları bekliyor. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Ay Terazi burcunda güne başlıyoruz. Anlaşma ve sözleşmelerimizi düzenlemek adına uygun bir zaman dilimindeyiz. İşte mart ayının ilk günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

1 Mart 2021 Pazartesi günü Ay karşıt burcun Terazi de güne başlıyorsun. İkili ilişkilerin dikkat çekiyor olacak.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay tüm gün Terazi burcunda ilerleyecek. Anlaşma ve sözleşmelerin adına uygun bir zaman dilimindesin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın Terazi burcunda ilerleyeceği bugün arkadaşlarınla ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Önemli görüşmelerini düzenlemek adına uygun bir süreçtesin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugün hedeflerin ile ilgili öne çıkmak ve kendini göstermek isteyebilirsin. Zihinsel konular açısından yoğun bir gündemin söz konusu olacaktır.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Yayıncılık gibi bir işi ile uğraşıyorsan sıcak gelişmeler gündeme gelebilir bugünlerde. Yakın çevre akrabalarınla meşgul olabileceğin bir zaman dilimindesin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın Terazi burcunda ilerlediği pazartesi günü bir para meselen varsa bunlarla ilgili birtakım gelişmeler yaşanabilir. Keyif alacağın işlerle ilgilenmek kafanı boşaltman adına iyi olabilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Evliliğinle ilgili ters giden bir şeyler varsa bugünlerde öne çıkıp bu sorunu çözmeye çalışman doğru olacaktır. Ay tüm gün senin burcunda ilerliyorken bireysel konularını öne çıkartıyor.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sorumluluklarınla ilgili sabırsız davranman birtakım hatalara yol açabilir. Ev kazalarına ve sağlık sorunlarına dikkat etmelisin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde aşk hayatınla alakalı sabırsız davranabilirsin. Sevgilinden alacağın beklenmedik teklif seni mutlu edecek.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Kariyerinle ilgili meselelerde direkt olman gereken ve kendini ortaya koyman gereken durumlar var.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Uzak akrabalarınla ilgili birtakım organizasyonlarda cesaretle öne atılman ve işleri halletmen gerekebilir. Atak ve cesur davranacağın bir süreçtesin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugünlerde miras meselelerinle ilgili sıcak gelişmeler seni heyecanlandıracak olabilir. Parasal konularda düşünmeden hareket etmemelisin.