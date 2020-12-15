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Skandal görüntüler sonu olmuştu! Pişman olan İngiliz futbolcu Wright için kulüpten yeni karar çıktı

Katıldığı bir partide balondan uyuşturucu çektiği görüntüler ile araç sürerken içki içtiği anların ortaya çıkması sonucu Charlton Athletic'ten kovulan kadın futbolcu Madelene Wright, pişman olduğunu açıkladı. Özür sonrası İngiliz kulüp, kapılarını güzel futbolcuya yeniden açtı.

Skandal görüntüler sonu olmuştu! Pişman olan İngiliz futbolcu Wright için kulüpten yeni karar çıktı
15 Aralık 2020 Salı 22:38

Instagram'dan paylaştığı videolarla gündemden düşmeyen futbolcu Madelene Wright, basına sızan skandal görüntülerinin ardından kulübü Charlton Athletic'ten kovulmuştu.

Yaşanan olay sonrası 22 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından yaptığı her şeyin yanlış olduğunu belirterek özür diledi. Madelene yaptığı açıklamada ayrıca, yanlışların kendisini geçmişten daha iyi bir duruma getirme gücü olduğunu da dile getirdi.

Skandal görüntüleri sonrası takımdan kovulan İngiliz futbolcu Wright özür diledi

ÖZÜR SONRASI KULÜP KAPILARI YENİDEN AÇILDI

Charlton Athletic, bu açıklamalar üzerine genç futbolcuya bir şans daha verdi. İngiliz kulübü sözleşmenin feshetmiş olmasına rağmen Wright'ın kendileri için çok önemli olduğunu ve bundan dolayı istediği zaman tesislere gelip çalışabileceğini söyledi.

Skandal görüntüleri sonrası takımdan kovulan İngiliz futbolcu Wright özür diledi

SKANDAL GÖRÜNTÜLER SONRASI KOVULMUŞTU

Madelene Wright, geçtiğimiz ay katıldığı bir partide balondan uyuşturucu çektiği görüntüler İngiliz basınında yer almıştı. Güzel futbolcu daha önce de direksiyondayken içki içtiği bir videoyu paylaşmıştı. Bu görüntüler Wright'ın Charlton Athletic'teki sonunu getirmişti.

Skandal görüntüler sonu olmuştu! Pişman olan İngiliz futbolcu Wright için kulüpten yeni karar çıktı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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