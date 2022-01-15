İzzet Yıldızhan gelen tepkilere isyan etti, RTÜK Başkanı'na seslendi

Bazı şarkıcıların sahne kostümleri hakkında “Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar” diyen İzzet Yıldızhan yaptığı paylaşımla RTÜK Başkanı Şahin'e seslendi.

Türkücü İzzet Yıldızhan (58), geçtiğimiz günlerde konserlerinde giydikleri kıyafetlerle konuşulan Gülşen ve Hadise gibi ünlü sanatçıları eleştirmişti.

Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki; burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet! Ben demiyorum ki peçe ile çıksın ama 'sahne adabı' denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf ve adetlerimize dikkat ediyoruz, dikkat de etmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken ünlü türkücü, sessizliğini bozdu.

"FÜTURSUZ VE MESNETSİZ SUÇLAMALARA MARUZ KALDIM"

Instagram hesabından konuya ilişkin bir video yayınlayan İzzet Yıldızhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı kadın meslektaşlarımın sahne kostümlerine ilişkin hakaret içermeyen görüşlerimi paylaşmıştım. Ancak bazı TV kanallarında mesleği gazetecilik olmayan kişilerin fütursuz ve mesnetsiz suçlamalarına maruz kaldım! Reyting uğruna kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Hak etmediğim hakaretlere maruz kaldım. Bu konuda şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve aşağılama içeren haber ve yorumlara karşı hukuki süreci başlattığımı söylemek isterim."

'ANNEME KÜFÜR EDİYORLAR' DEYİP RTÜK BAŞKANI'NA SESLENDİ

Daha sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e seslenen Yıldızhan, "Kimse, insanlara kolayca bu kadar hakaret etmemeli. Benim aileme ve anneme hakaret ediyorlar. Ailem çok sıkıldı ve üzüldü. Gazetecilik bu mu? Benim hakkımı savunmanız gerekiyor. Lütfen gereğini yapın Sayın RTÜK Başkanı ve değerli üyeleri..." dedi.

sosyal medyada yapılan bazı yorumlar ise şöyle oldu;