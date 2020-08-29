Deren Talu'nun bikinili tatil pozu

Annesi Defne Samyeli'nin çok konuşulan bikinili fotoğraflarından sonra Deren Talu da, tatil pozu paylaştı.
48 yaşındaki ünlü oyuncu Defne Samyeli, gençlere taş çıkartırcasına İnstagram hesabından paylaştığı tatil pozu, dakikalar içinde binlerce kişi tarafından beğenilmişti.
Cem Yılmaz ile biten ilişkisi ve fit vücudu gündemde olan Samyeli, kızı Deren Talu ile de gündeme geliyor.
ANNESİNİN KIZI
Sürekli annesiyle anılan Talu da tatilinden bir bikinili fotoğraf paylaştı. Talu'nun annesinden geri kalmayacak fiziğiyle paylaştığı pozlar, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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