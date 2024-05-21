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Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı
Admin
Admin
21 Mayıs 2024 Salı 12:39

Kocaeli'de 18 yaşındaki bir genç kızın şarampole devrilen kamyonetin kasasına boynundan iple bağlı ölü olarak bulunmasına ilişkin korkunç gerçek ortaya çıktı. 5 gencin gözaltına alındığı olayda, 22 yaşındaki T.A.'nın, genç kızla cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine zanlının korkutmak için kızın boynuna ip bağladığı, ipin bir ucunu da kamyonete bağladığı tespit edildi. Baygınlık geçiren genç kızın öldüğünü sanan zanlının, kamyoneti uçuruma sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde boynuna ip bağlı cansız bedeni, devrilen kamyonetin altında bulunan 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümünün ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı. 22 yaşındaki zanlı T.A'nın, birlikte alkol aldığı Rümeysa ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine korkutmak için boynuna ip bağladığı ve tartakladığı, genç kızın bu sırada baygınlık geçirdiği, T.A'nın ise genç kızın öldüğünü zannederek cesetten kurtulmak için kamyonetin el frenini indirmesi neticesinde aracın 100 metreden uçuruma düştüğü bildirildi. Olaya ilişkin T.A'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

CESEDİ UÇURUMA DÜŞEN KAMYONET KASASINA İPLE BAĞLI HALDE BULUNDU

Olay, pazar günü gece saatlerinde Halıdere Eski Köy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin altında 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Özcan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Hasar gören kamyonet ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

5 GENÇ GÖZALTINDA

Polis ekipleri soruşturma kapsamında T.A. (22), E.K. (20), Y.A. (20) isimli erkekler ile C.Ç. (20) ve K.N. (17) isimli kızları gözaltına aldı. Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümünün ardındaki korkunç gerçek de emniyette ortaya çıktı.

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