İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve yetkililer için ilk tören Tebriz'de düzenlendi. Şüheda Meydanı'nda on binlerce kişi dua ve ağıtlarla Reisi'ye veda etti. Kum kentinde yapılacak 2. törenin ardından Tahran'da cenaze töreni gerçekleşecek.

Doğu Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İbrahim Reisi ve heyeti için törenler düzenleniyor. Reisi'nin cenazesi perşembe günü defnedilecek.

Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreninden dönen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ekibini taşıyan helikopter, 19 Mayıs'ta Türkiye saatiyle öğleden sonra 4 civarlarında hava şartları nedeniyle düştü. Helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı. İran Kızılayı ekipleri helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaştı. 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopterde Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ve mürettebat bulunuyordu.

İLK TÖREN TEBRİZ'DE

Tebriz Şüheda Meydanı'nda düzenlenen törende, kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti için dualar edildi. On binlerce kişinin cenaze aracının etrafına toplandığı meydanda ağıtlar yakıldı, sevenleri Reisi'nin tabutuna dokunabilmek için birbiriyle yarıştı.

Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla Şüheda Meydanı'ndan Musalla Meydanı'na götürüldü. Tebrizliler, Cumhurbaşkanı Reisi ve yaşamını yitiren diğer yetkililere son kez veda etti.

PERŞEMBE GÜNÜ MEŞHED'DE DEFNEDİLECEK

Tebriz'de cenaze namazı ve geçit töreniyle başlayan merasimler, bugün Kum kentinde yarın da Tahran'da devam edecek. Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentinde perşembe günü düzenlenecek törenle defnedilecek.

İşte törenden kareler;