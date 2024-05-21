ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesinden sonra İran'ın ABD'den yardım talep ettiğini belirtti. Yardımın içeriği hakkında detay vermeyen Miller, "Büyük ölçüde lojistik sebeplerden ötürü bu yardımı sağlayamadık" dedi.

İbrahim Reisi'nin Amerikan menşeli helikopterde yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetmesi sonrası gözlerin çevrildiği ABD'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Reisi ve aralarında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu heyetin helikopter kazası geçirmesinin ardından Tahran yönetiminin ABD'den yardım istediğini ancak yardımın içeriği hakkında detay veremeyeceğini kaydetti.

"LOJİSTİK SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ YARDIMI SAĞLAYAMADIK"

"Bu durumdaki herhangi bir hükümet" için destek vermeye istekli olduklarını karşı tarafa ilettiklerini aktaran Miller, "Ama sonuç olarak, büyük ölçüde lojistik sebeplerden ötürü bu yardımı sağlayamadık" dedi.

AMBARGO NEDENİYLE BAKIM VE YEDEK PARÇA SIKINTISI YAŞANIYOR

Öte yandan; Reisi ve beraberindeki heyeti taşırken düşen helikopter Bell 212, İran İslam Devrimi'nden yani 1979 yılından önce İran'a ABD tarafından tedarik edilenler arasında yer alıyor. İran'ın ABD menşeli silah ve araçlarda, ambargo nedeniyle bakım ve yedek parça sıkıntısı yaşadığı ifade ediliyor.