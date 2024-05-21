0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
165
Mal varlığı
Mal varlığı
0

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi
Admin
Admin
21 Mayıs 2024 Salı 12:17

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesinden sonra İran'ın ABD'den yardım talep ettiğini belirtti. Yardımın içeriği hakkında detay vermeyen Miller, "Büyük ölçüde lojistik sebeplerden ötürü bu yardımı sağlayamadık" dedi.

İbrahim Reisi'nin Amerikan menşeli helikopterde yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetmesi sonrası gözlerin çevrildiği ABD'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Reisi ve aralarında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu heyetin helikopter kazası geçirmesinin ardından Tahran yönetiminin ABD'den yardım istediğini ancak yardımın içeriği hakkında detay veremeyeceğini kaydetti.

"LOJİSTİK SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ YARDIMI SAĞLAYAMADIK"

"Bu durumdaki herhangi bir hükümet" için destek vermeye istekli olduklarını karşı tarafa ilettiklerini aktaran Miller, "Ama sonuç olarak, büyük ölçüde lojistik sebeplerden ötürü bu yardımı sağlayamadık" dedi.

AMBARGO NEDENİYLE BAKIM VE YEDEK PARÇA SIKINTISI YAŞANIYOR

Öte yandan; Reisi ve beraberindeki heyeti taşırken düşen helikopter Bell 212, İran İslam Devrimi'nden yani 1979 yılından önce İran'a ABD tarafından tedarik edilenler arasında yer alıyor. İran'ın ABD menşeli silah ve araçlarda, ambargo nedeniyle bakım ve yedek parça sıkıntısı yaşadığı ifade ediliyor.

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
0
Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
0
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Acil Tolantı Planladı! Masada ekonomi, kamuda tasarruf ve bürokratik vesayet var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Acil Tolantı Planladı! Masada ekonomi, kamuda tasarruf ve bürokratik vesayet var
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.