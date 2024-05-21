Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesine neden olan helikopter kazasıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sinyal sisteminin kapalı veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığını belirledik. Mutlaka o sinyaller bize düşer ama düşmedi." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte toplam 9 kişinin daha ölümüne neden olan helikopter kazasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dikkat çeken bir açıklama geldi. Uraloğlu, "Maalesef sinyal sisteminin kapalı olduğu veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığı görüldü." dedi.

"HELİKOPTERİN SİNYAL VERİP VERMEDİĞİNİ TAKİP ETTİK"

Bakan Uraloğlu, Ankara'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Helikopterin düştüğü alan bizim deniz ve hava arama kurtarma sorumluluk sahamız içerisinde bulunduğu için bütün hava ve bütün deniz araçlarının sinyallerini de biz takip ediyoruz." diyen Uraloğlu, "İlk etapta helikopterin bir sinyal verip vermediğini takip ettik. İran tarafıyla hemen iletişime geçtik ama maalesef muhtemelen sinyal sisteminin kapalı veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığını belirledik. Çünkü mutlaka o sinyaller bize düşer ama düşmedi." şeklinde konuştu.

İran'dan alınan bilgilerle ilk etapta Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları, Genelkurmay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi başkanlıklarıyla gerekli iş birliğiyle sürece katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Bu kazalar gerçekten üzücü. Bundan, hava güvenliğinin, seyrüsefer araçlarının emniyetinin ne kadar kıymetli olduğu, hava şartlarının her şeye rağmen mutlaka dikkate alınması gerektiği noktasında sonuçlar çıkarabiliriz. Sayın Reisi'ye Allah'tan rahmet, İran halkına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.