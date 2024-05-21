Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber

NE OLMUŞTU?

Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat ile tartışmış, bu sırada önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırmıştı. Otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İsmet T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mersin'de geçtiğimiz yıl bir otobüste okul müdürü ve oğlu tarafından feci şekilde darp edilmesiyle gündeme gelen çiftten engelli yaşlı adam hayatını kaybetti. Ramazan Polat'ın kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.