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Cezaevinde sinir krizi geçirmişti: Dilan Polat'ın avukatından tahliye talebi

Nihal Candan'ın serbest bırakılması sonrası Dilan Polat'ın da sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulduğu öğrenildi.

Cezaevinde sinir krizi geçirmişti: Dilan Polat'ın avukatından tahliye talebi
Kamusaati
Kamusaati
05 Mayıs 2024 Pazar 21:26

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Polat, cezaevinde sinir krizi geçirmiş ve kendini yaraladı.

Vücudunda kesik ve morluklar oluşan Dilan Polat hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Dilan Polat'ın avukatının, müvekkili hakkında sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu öğrenildi.

Kendine zarar vermişti: Avukatı tahliye talebinde bulundu

Ayrıca avukatın bununla birlikte soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa dilekçe verdiği de öğrenildi.

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar veren başsavcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazdı.

Savcılığın ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği öğrenildi.

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi

Öte yandan sosyal medya fenomeni olan Candan kardeşler kara para aklama ve dolandırıcılık nedeniyle yargılanmış ve cezaevine girmişti.

5,5 ay önce tutuklanan Nihal Candan cezaevinde sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Yaşadığı psikolojik sıkıntılar sebebiyle durumu giderek kötüleşen Candan, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Ayrıca Cezaevinde tedavi edilemeyeceği rapor edilmesi üzerine yeme bozukluğu (Aneroksiya) teşhisi konulan Candan 37 kiloya kadar düştü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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