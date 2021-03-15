Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum

Uzun zamandır fit görünümü ve sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarıyla dillerden düşmeyen şarkıcı Deniz Seki, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.

"ESKİ DENİZ'İ SEVMİYORDUM"

Fotoğraflarında photoshop olup olmadığı hakkında bilgi veren Seki, "Hepsi gerçek. Zaten eski Deniz'i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz'i buraya getirdim. Bunun içinde photoshop falan gibi şeyler aramayın. Bacaklarım, vücudum incecik. Çok şükür, olmam gereken kıvama geldim. Yakında da görürsünüz zaten. Şu an pandemi nedeniyle çok fazla ortaya çıkmayı istemiyorum. Kendime de dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü hasta bir annem var, kendimi muhafaza ediyorum" dedi.

"GÖĞÜS OPERASYONU GEÇİRDİM"

Estetikten, zayıflama sürecine kadar bilgi veren ünlü şarkıcı, "Göğüs operasyonu geçirdim. Doku toplattım. Minik bir estetik. O da normal, 50 yaşındayım. Yoksa Fransız askısı falan yok yani. Çünkü çok zayıfladım. Şeyda Coşkun hayatıma giren sihirli değneğim oldu. Tabii, çok zorlu bir yoldu. Ama Şeyda çok disiplinli. Bana da bu konuda disiplinli olmayı öğretti. Beslenmeyi ve sporu çok sağlıklı şekilde hayat tarzıma dönüştürecek biri haline getirdi beni. Antidepresan alıyordum. Onu bile bıraktırdı." diye konuştu.

"BEN MANUEL BİR KADINIM"

Neden selfie ya da story atmadığı sorusunu da yanıtlayan Deniz Seki, "Sosyal mecradan çok anlayan biri değilim. Teknolojiye de pek bayılmıyorum. Ben manuel bir kadınım. Ama dünya bunun üzerine kurulduğu için kendime bunlarla ilgilenen bir ekip kurdum. Yine de gündelik fotoğraflar ve selfie'ler de yüklediğim oluyor. O yüzden bir sıkıntı yok. Ama büyük nazara geldim. Evde her gün adaçayı yakılıyor. Geçen gün ocağım patlıyordu. Sonra sağ gözümde kocaman bir arpacık çıktı ve gözüm kapandı." ifadesinde bulundu.

"KENDİME YATIRIM YAPTIM"

"Eski hüzünlü, kilolu Deniz'den çok sıkılmıştım. Ama o Deniz'in de sebepleri vardı. Bir sürü yaşanmışlıklar, geçmiş travmalar, annemin hastalığı, kardeşimin beyin ameliyatı… Bunlara çok üzüldüm. Üzüntü insana yarayan bir şey değil. Pandemi sebebiyle de kaç aydır evde yaşıyoruz. Mikrofonumu, alkışlarımı özledim. Ama pandemi ortamında üretmek de içimden gelmedi. Ben de biraz kendime yatırım yaptım" dedi. Seki ayrıca, "Sen bir erkek olsan kendinle sevgili olur muydun?" sorusuna ise "Erkek olsam kendime aşık olurdum" yanıtını verdi.