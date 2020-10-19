Çıplak fotoğraflarını satan modeli şaşırtan talep! En çok o pozu istiyorlar Vücudunun tamamına dövme yaptıran ve çıplak pozlarını satan Instagram modeli, hayranlarının en çok talep ettiği ayaklarının fotoğrafını satarak binlerce dolar kazandı.

Vücudunun tamamına dövme yaptıran ve çıplak pozlarını satan Instagram modeli, hayranlarının en çok talep ettiği ayaklarının fotoğrafını satarak binlerce dolar kazandı. Eski Alman model Mara Inkperial, daha önce tamamını dövme yaptırdığı vücudunun resimleri yüzbinlerce beğeni alınca bazı hayranları kendisinden fotoğraf istedi. Mara, çıplak fotoğraf ve videoların satıldığı siteye üye olup hayranlarına özellikle ayaklarının fotoğraflarını satarak yüz binlerce dolar gelir etmeye başladı. Mara, hayranlarının kendisine ayak ve ayak parmaklarının kendilerini tahrik ettiğini bunun üzerine isteyen hayranına ayaklarının fotoğraflarını sattığını söyledi. Mara, sayfasında sadece dövmeli fotoğraf satmadığını ayrıca vücudunun özel yerlerinin de fotoğraflarını sattığını söyledi.