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Çıplak fotoğraflarını satan modeli şaşırtan talep! En çok o pozu istiyorlar

Çıplak fotoğraflarını satan modeli şaşırtan talep! En çok o pozu istiyorlar Vücudunun tamamına dövme yaptıran ve çıplak pozlarını satan Instagram modeli, hayranlarının en çok talep ettiği ayaklarının fotoğrafını satarak binlerce dolar kazandı.

Çıplak fotoğraflarını satan modeli şaşırtan talep! En çok o pozu istiyorlar
19 Ekim 2020 Pazartesi 16:51

Vücudunun tamamına dövme yaptıran ve çıplak pozlarını satan Instagram modeli, hayranlarının en çok talep ettiği ayaklarının fotoğrafını satarak binlerce dolar kazandı.

Eski Alman model Mara Inkperial, daha önce tamamını dövme yaptırdığı vücudunun resimleri yüzbinlerce beğeni alınca bazı hayranları kendisinden fotoğraf istedi.

Mara, çıplak fotoğraf ve videoların satıldığı siteye üye olup hayranlarına özellikle ayaklarının fotoğraflarını satarak yüz binlerce dolar gelir etmeye başladı.

Çıplak fotoğraflarını satan modeli şaşırtan talep! En çok o pozu istiyorlar

Çıplak fotoğraflarını satan modeli şaşırtan talep! En çok o pozu istiyorlar

Mara, hayranlarının kendisine ayak ve ayak parmaklarının kendilerini tahrik ettiğini bunun üzerine isteyen hayranına ayaklarının fotoğraflarını sattığını söyledi.

Çıplak fotoğraflarını satan modeli şaşırtan talep! En çok o pozu istiyorlar

Çıplak fotoğraflarını satan modeli şaşırtan talep! En çok o pozu istiyorlar

Çıplak fotoğraflarını satan modeli şaşırtan talep! En çok o pozu istiyorlar

Çıplak fotoğraflarını satan modeli şaşırtan talep! En çok o pozu istiyorlar

Mara, sayfasında sadece dövmeli fotoğraf satmadığını ayrıca vücudunun özel yerlerinin de fotoğraflarını sattığını söyledi.

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