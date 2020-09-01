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Cinsel içerikli film yıldızı, 51 yaşındaki erkek arkadaşını önce öldürdü sonra parçalara ayırdı

23 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Lauren Wambles, iki kişinin yardımı ile 51 yaşındak erkek arkadaşı Raul Guillen'i, silahla kafasına sıkıp öldürdükten sonra cesedi parçalayıp Florida'da bir mezarlığa attı.

Cinsel içerikli film yıldızı, 51 yaşındaki erkek arkadaşını önce öldürdü sonra parçalara ayırdı
01 Eylül 2020 Salı 01:37
 
Cinsel içerikli film yıldızı, 51 yaşındaki erkek arkadaşını önce öldürdü sonra parçalara ayırdı

23 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Lauren Wambles, 51 yaşındaki erkek arkadaşı Raul Guillen'i vahşice öldürdü.

Cinsel içerikli film yıldızı, 51 yaşındaki erkek arkadaşını önce öldürdü sonra parçalara ayırdı

Raul'u ailesinin bir haftadır kendisinden haber alamadığını polise söyleyince polis ceset arama köpekleri ile Raul'u aramaya başladı. Raul'un çürümeye başlayan cesedi köpekler tarafından mezarlıkta bulundu.

Cinsel içerikli film yıldızı, 51 yaşındaki erkek arkadaşını önce öldürdü sonra parçalara ayırdı

Polis, Lauren'in Raul ile para ve uyuşturucu meselesi yüzünden tartıştıktan sonra iki arkadaşının yardımıyla Raul'u öldürüp cesedini mezara attıklarını söyledi.

Cinsel içerikli film yıldızı, 51 yaşındaki erkek arkadaşını önce öldürdü sonra parçalara ayırdı

2018 yılından bu yana işlediği suçlardan dolayı altı kez polis tarafından gözaltına alınan Lauren tutuklandı.

Cinsel içerikli film yıldızı, 51 yaşındaki erkek arkadaşını önce öldürdü sonra parçalara ayırdı

En son 4 Temmuz günü görülen Raul'un kızı, babasının boşanmış olduğu annesinden para istediğini ve annesine başının belada olduğunu söylediğini belirtti.

Cinsel içerikli film yıldızı, 51 yaşındaki erkek arkadaşını önce öldürdü sonra parçalara ayırdı

Polis Lauren'e yardım eden diğer iki kişinin evinde yaptığı aramada cinayette kullanılan aletleri buldu.

Cinsel içerikli film yıldızı, 51 yaşındaki erkek arkadaşını önce öldürdü sonra parçalara ayırdı

Kaynak: Kamu Saati Özel
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