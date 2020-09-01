Cinsel içerikli film yıldızı, 51 yaşındaki erkek arkadaşını önce öldürdü sonra parçalara ayırdı

23 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Lauren Wambles, iki kişinin yardımı ile 51 yaşındak erkek arkadaşı Raul Guillen'i, silahla kafasına sıkıp öldürdükten sonra cesedi parçalayıp Florida'da bir mezarlığa attı.
23 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Lauren Wambles, 51 yaşındaki erkek arkadaşı Raul Guillen'i vahşice öldürdü.
Raul'u ailesinin bir haftadır kendisinden haber alamadığını polise söyleyince polis ceset arama köpekleri ile Raul'u aramaya başladı. Raul'un çürümeye başlayan cesedi köpekler tarafından mezarlıkta bulundu.
Polis, Lauren'in Raul ile para ve uyuşturucu meselesi yüzünden tartıştıktan sonra iki arkadaşının yardımıyla Raul'u öldürüp cesedini mezara attıklarını söyledi.
2018 yılından bu yana işlediği suçlardan dolayı altı kez polis tarafından gözaltına alınan Lauren tutuklandı.
En son 4 Temmuz günü görülen Raul'un kızı, babasının boşanmış olduğu annesinden para istediğini ve annesine başının belada olduğunu söylediğini belirtti.
Polis Lauren'e yardım eden diğer iki kişinin evinde yaptığı aramada cinayette kullanılan aletleri buldu.
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