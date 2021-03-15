ÖSYM'den Duyuru Geldi! 2021 MEB EKYS Soruları ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) , bugün gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici seçme sınavı soruları ve cevap anahtarını yayımladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada sınava başvuran adayların temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav soruların tamamına ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceği belirtildi.

Sınava başvuru yapmayan ziyaretçiler de sınav sorularının %10'luk kısmını ÖSYM'nin resmi sayfasından inceleyebilecek. ÖSYM resmi duyurusunda , "14 Mart 2021 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2021-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Mart 2021 tarihinde saat 16.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

https://www.osym.gov.tr/TR,20971/2021-meb-ekys-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-yayimlandi-14032021.html