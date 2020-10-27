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KPSS önlisans soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı KPSS Önlisans sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı

KPSS önlisans soru ve cevapları yayımlandı
27 Ekim 2020 Salı 00:10

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Kaynak: Kamu Saati Özel
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