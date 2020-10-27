KPSS önlisans soru ve cevapları yayımlandı

Geçmişte, sigortalılara veya bakmakla yükümlü oldukları bireylere SSK tarafından bir sağlık karnesi verilirdi. Ve bu karne ile vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanırlardı. Artık bu dönem sona erdi. Müstehaklık Sorgulaması nasıl yapılır? hangi işlemlerle gerçekleştirilir?