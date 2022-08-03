KPSS İptal Edilecek Mi?, 2022 KPSS İPTAL OLUR MU?, DDK Müfettişleri suç duyurusunda bulundu

KPSS sınavı iptal edilecek mi, son durum nedir? ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak? KPSS lisans sınavının 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşmesinin ardından bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken, sınava katılım gösteren adaylar "KPSS sınavı iptal edilecek mi, son durum nedir? ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak?" sorularına yanıt aradı. İşte konuya ilişkin yapılan açıklamalar ve son dakika detayları...

ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans oturumundaki sorularla, bir yayınevine ait denemedeki birçok sorunun aynı olduğu iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ortaya atılan iddia sonrası ÖSYM'den bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruların incelenmesi talimatını verdi

Açıklamada, 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü. İddia ÖSYM tarafından yalanlandı

KPSS'deki inceleme Erdoğan'a raporlanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.

İnceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirilerek gerekli adımların ivedilikle atılacağını söyledi.DDK müfettişleri, bugün ÖSYM'nin Bilkent yerleşkesine gitti.

KPSS sınavı iptal olur mu, sınav tekrar mı yapılacak soruları günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen KPSS lisans sınavının ardından bazı sorulara ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. "KPSS soruları çalındı" iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama gelmiş ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alınmıştı. Peki KPSS sınavı iptal edilecek mi, son durum nedir? ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı ve son dakika haberinin detayları...

2022 KPSS İPTAL Mİ EDİLECEK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Pazar günü gerçekleştirilmesinden sonra ÖSYM KPSS cevap anahtarının belli bir kısmını açıklamıştı. ÖSYM'nin paylaştığı sorular ile karşılaştırma yapanlar ilginç bir sonuçla karşılaştı. Peki ÖSYM KPSS sınavı son dakika gelişmesi olarak neler söyledi?

2022 KPSS İPTAL OLUR MU?

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, adaylar açısından en çok merak edilen konu, sınavın iptal edilip edilmeyeceği… İnceleme yeni başlamışken, bunu söylemek erken olur ancak edindiğim bilgilere göre inceleme ve soruşturma şu kapsamda olacak ve sonrasında atılabilecek adımlar şunlar:

- Sorular çalındı mı, sızdırıldı mı, nasıl oldu da bir yayınevine ait soru bankasındaki sorularla bire bir aynı.

- Sınavda adaylara yöneltilen soruların hepsi yayımlanmadı. Şu anda 3 sorunun soru bankasındakilerle aynı olduğu biliniyor. Aynı olan başka sorular da var mı? Eğer böyleyse, yani iddia edildiği gibi 20 kadar soru aynı ise sınavın iptal edilmesi gerekiyor. Kopya soruların sayısının artabileceği ifade ediliyor.

- ÖSYM’deki inceleme sadece son KPSS sınavı ve sorularla ilgili olmayacak. Bütün personel gözden geçirilecek; FETÖ veya başka organize örgütlenme, çıkar örgütlenmesi var mı, buna da bakılacak.