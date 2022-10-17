2022 KPSS LİSANS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi

Son dakika: Benzin ve mazot fiyatları indirim ve zam haberleri ile vatandaşların gündeminde kalmaya devam ediyor. Eylül ayını sessiz geçiren akaryakıt fiyatları Ekim ayı ile yeniden zamlandı. Özellikle bir dönem 30 lirayı gören motorin fiyatları yeniden 28 lirayı aştı. Benzin ise 20 lira seviyelerinde kaldı. Motorin fiyatlarının benzinden daha pahalı olmasının nedeni ise belli oldu. İşte 17 Ekim 2022 güncel motorin fiyatları ve benzin fiyatı ve son dakika akaryakıt haberinin detayları…