2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0

2022 KPSS LİSANS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi

KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Kamu bünyesinde görev almak isteyen vatandaşların girdiği KPSS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi...

2022 KPSS LİSANS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi
Kamusaati
Kamusaati
17 Ekim 2022 Pazartesi 12:17

KPSS lisans bilindiği üzere 18 Eylül'de uygulandı. KPSS Alan Bilgisi 24-25 Eylül'de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2 Ekim'de, KPSS ön lisans ise 9 Ekim'de düzenlendi. Şimdi ise sınavların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, adayların gündeminde yer aldı. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM KPSS lisans, KPSS Alan Bilgisi, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), KPSS ön lisans sonuçlarıyla alakalı güncel açıklamalarda bulundu.

2022 Yılının KPSS lisans, Alan Bilgisi, ÖABT, Ön lisans sonuçlarının 21 Ekim 2022 Cuma günü açıklanacağı duyuruldu.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenilecek.

Adaylar sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

KPSS ORTA ÖĞRETİM VE DHBT NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım, KPSS DHBT sınavı 27 Kasım'da uygulanacak.

Etiketler; #sonuç tarihi #ne zaman #açıklandı #sonuçları #lisans #kpss #2022
2023 Kpss Puanı Geçerlilik Süresi Değişti! | KPSS Puanları Kaç Yıl Geçerli?
2023 Kpss Puanı Geçerlilik Süresi Değişti! | KPSS Puanları Kaç Yıl Geçerli?
0
2023 KPSS Güncel Bilgiler, 2023 KPSS Çıkabilecek Sorular, Genel Kültür ve Genel Yetenek
2023 KPSS Güncel Bilgiler, 2023 KPSS Çıkabilecek Sorular, Genel Kültür ve Genel Yetenek
0
KPSS İptal Edilecek Mi?, 2022 KPSS İPTAL OLUR MU?, DDK Müfettişleri suç duyurusunda bulundu
KPSS İptal Edilecek Mi?, 2022 KPSS İPTAL OLUR MU?, DDK Müfettişleri suç duyurusunda bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.