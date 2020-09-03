2020 KPSS soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? Uzman Yorumları

2020 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek soruları nasıldı? KPSS Matematik, Türkçe, Tarih, Coğrafya soruları yorumlanıyor. Sizce 2018 KPSS nasıldı? İşte tüm ziyaretçilerimizin Türkçe, matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık yorumları ve KPSS uzman yorumları ile detaylar haberimizde.

milyonlarca adayın terdöktüğü 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sona erdi sınavdan çıkan adaylar 2020 KPSS soru ve cevaplarını merak ediyor. 6 Eylül 2020 KPSS Lisans Genel Kültür, Genel Yetenek soru ve cevapları sosyal medya Twitter üzerinden tartışılıyor. Peki 2020 KPSS nasıldı? İşte detaylar.

2020 KPSS Genel Kültür-Yetenek Soruları Nasıldı?

6 Eylül 2020 Pazar günü gerçekleştirilen 2020 KPSS Genel Kültür-genel Yetenek sabah oturumunda adaylar 120 soruya yanıt verdi. Sınava katılan adaylar Türkçe ve Matematik sorularının geçtiğimiz yıllara oranla zor olduğunu ifade etti.

KPSS'ye katılan adaylar özellikle 2018 KPSS Genel Kültür sorularında zorlandıklarını ifade ediyor. Adayların tarih sorularında ve güncel bilgiler soruları üzerinden yorum yaptıkları gözlemleniyor.

2020 KPSS UZMAN YORUMLARI

Sınava katılan uzman öğretmenler kendi branşlarıyla ilgili 2020 KPSS'yi değerlendirdi. 2020 KPSS uzman yorumları şöyle:



2020 KPSS Türkçe nasıldı?: Memur adayları Türkçe sorularının rutin olduğunu paragraf sorularının uzun olmasından şikayetçi oluyor. ÖSYM yaptığı son sınavlarda paragraf sorularını ve sözel mantık sorularını çokça sormaya başladı. Adaylar uzun paragraf sorularından dolayı zaman problemi yaşıyor. Ancak KPSS Türkçe soruları için de çıkan soruların kaliteli olduğunu düşünüyorum.



2020 KPSS Matematik nasıldı?: 2018 yılında yapılan KPSS'de özellikle problemler sorularının adayların hızlı düşünme, pratik davranma becerilerini ölçtüğünü, iyi paragraf çözebilen öğrencilerin bu soruları da rahatlıkla yapabileceklerini belirtti. 2020 KPSS Matematik soruları geçtiğimiz yıllara göre kolay çıktı.



2020 KPSS Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık nasıldı?: Her sene olduğu gibi bu sene de bilgiyi ve yorumu ölçen bir sınav oldu. Ancak daha güncel, toplumun tamamını ilgilendiren sorular olmasını beklerdim. 2018 KPSS güncel bilgiler zor muy du diye birçok öğrenciden telefon alıyoruz. Bu sene güncel bilgilerde herkesin cevaplayabileceği sorular çıktı

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