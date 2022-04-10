Zenginlerin bildiği ve bizim faydalanacağımız önemli bilgi nedir?

Bill Gates, üç çocuğundan her birinin 10 milyon dolar miras alacağını duyurmuştu. Bu bizim için inanılmaz bir para ama Gates'in milyarlarca dolarlık servetinin yanında devede kulak!
Üç çocuk 130+ milyon dolarlık bir evde yaşıyor; Yaşadıkları evi bile karşılayamayacaklar!
- Bill ve Melinda Gates buna neden karar verdi?
Çünkü çocuklarının tembel olmasını istemiyorlar!
İşte kendi sözleri:
Bill Gates, 2014'te Kanada'daki bir TED konferansında servetinin çoğunun aile vakfına verileceğini duyurmuştu.
Üç yıl sonra, üç çocuğunun her birine 10 milyon dolar miras kalacağını söylemişti.
Bill Gates o tarihte “Çocuklara büyük miktarlarda para bırakmanın kesinlikle onlar için bir iyilik olmadığını düşünüyorum. Warren Buffett, onunla tanışmamızdan önce, 1986'da Fortune'da bu konu hakkında bir makale kaleme almıştı ve bu meselenin üzerine düşünüp haklı olduğuna karar vermeme neden olmuştu” ifadelerini kullanmıştı.
- Serveti hayır kurumlarına verilecek.
- Zenginlerin bildiği ve geri kalanımızın yararlanacağı şey nedir?
Para insanı bozar!
Bill Gates, yalnızca ileri görüşlü bir dahi olduğu için değil, aynı zamanda bu kadar çok para, güç ve şöhretle aklını asla kaybetmediği için olağanüstü bir insan olduğunu birçok yönden kanıtladı.
Şimdi soruyorum para insanı bozar mı?
BU MAKALEMİZ İÇİN KULLANICI YORUMLARI İSE ŞÖYLE OLDU
-Herşeyi hiçbir çaba göstermeden elde etmenin bedeli de hayalsiz ve amaçsız kalmaktır. Kendi yeteneklerinizi ve yapabileceklerinizi hiçbir zaman farkedemiyeceğiniz anlamına geliyor. Kısacası bir hayaliniz ve amacınız yoksa hayatınız da yok demektir. Çok doğru bir karar almış
- Ben hayatta bir çok değerin ve algının “görece” olduğuna inanıyorum. Bu kadar çok param olmadı tabi O’nun yerine düşünemem. lakin o servetteki birinin aynı pozisyonda olmayana oranla yaptığı yanlışların zarar vericiliğinin yıkıcılık oranının yüksek olması normal değil mi? Yani evinde silah olmayanın sinirlenince cinayet işleme ihtimali ile, silahla dolu bir evdeki cinayet potansiyeli aynı değil bence. Paranın insanın bozabileceğine katılıyorum ama “insan” olmanın erdeminin, sahip olunduğunda zarar vereceğiniz enstrümanlardan korunmak değil, onlarla güzellikle, iyilikle en azından kendine ve çevrene zarar vermeden yaşayabilmeyi getirmesini savunuyorum. Para insanı bozabilir ama iç yolculuğunu yönetirsen çok eğlenceli ve yararlı da olabilir. Ben bundan korunmak değil, kullanmayı öğrenme tarafına oy atıyorum.
- İ N S A N,
Kimin sadece suretini taşıdığını, kimin mertebe sahibi olan olduğu ayrımını bilmenin, neredeyse atomu parçalamak ile eşdeğer zorlukta olduğu bir devirde, buna layık olanları yaptıkları ile anlarız.
Bahsi geçen kişinin övgüye değer görünen kısmı ile karanlığa gömülmemize ramak kaldı.
Hadi hayırlısı.
- Bir ankete göre ABD vatandaşların %44'ü Covid den bu adamı sorumlu tutuyor !
Mesela yazılım firmasının gerçek sahibi başkaları olabilir mi ! Ona firma kurduranlar sermayeyi şu vakıf üzerinden şunun için kullanacaksın demiş olabilir mi !
Yoksa bu kadar büyük hayır yapan biri zamanın Hz Ebu Bekir'i Hz Osman'ı olmazmıydı ! Bu kadar parayı bağışlayan birini birden evliyalık makamına yükseltmez mi ! On defa düşünmek lazım..
- Bill gatesi iyi bir örnek gibi göstermek bence çok büyük hatadır. Yaptığı büyük işler var fakat örnek teşkil edecek birisi olduğuna inanamayız. Son dönemde aşılama ve toplumu aptallaştırma projeleri için yaptığı çalışmalar zaten niyetinin ne olduğunu gösteriyor. Kime hizmet ettiğini net bir şekilde belli etti. Değil örnek almak, ne söylüyorsa tersini yapmaktır doğru olan. Sevgiler
- Konu ve kişi doğru eşleştirilmemiş.BG başta ABD olmak üzere,pek çok ülkede insanlık düşmanı olarak görülen biri.DSÖ ve aşı firmaları aracılığıyla yaptıkları, çok eleştiri aldı.Niyeti iyi olsaydı ,şisesi 70 usd olan aşının Afrika ülkelerine aynı fiyattan satılmasına karşı çıkardı.
Yorumunuzu kendisini olağanüstü bir insan olarak niteleyerek bitirdiğinize göre, kamuoyunun bilmediği bazı bilgilere sahipsiniz.Yoksa bu kadar şüpheli bir kişi için bu ifadenin kullanılmaması gerekirdi.
- Yani çok da tatmin edici değil. Neden derseniz bir kere o çocuklar sadece miras olarak 10 milyon dolar almıyor+ Bill Gates vizyonu + aile networku + popüler bir soyad + geleceğe yönelik eğitim + Gates danışmanlığı + korkusuz bir yaşam + Bill Gates'in yakın arkadaşlarından özel ilgi ve buluşma gibi birçok olanakları var ki zaten bunlar başlı başına belki milyar dolar değerinde. Çek olarak almasalar da zaten bu çocuklar milyar dolarlık yatırımın ta kendileri. Açıkçası böyle yaşamları görünce biraz korkuyorum hepimizin hayalleri var ama yolculuğa başladığımız yer ve konum çok farklı maalesef. Gates bence sadece çocuklarına hayatlarını para yiyip eğlenmeye çalışarak geçirmelerini engellemek için böyle bir şey yapıyor.
- Bill Bey’in servetinin 1%’ini çocuklarına , 99%’unu hayır kurumlarına bırakacağına inanalım mı?
İnanmam gerektiği zaman birisi işaret versin arkadaşlar, ben bazen dalıyorum da, ona göre inanmam gereken zamanı bileyim.
- Para odaklı yaşanılan bir hayatta, para elbetteki insanı bozar. Bizim anlamadığımız şey, meselenin, para' nın azlığı ya da çokluğu, yetip-yetmemesi meselesi olmadığıdır. Asıl mesele, varlıklıyken de keşif odaklı bir hayat yaşamasını bilmekte. Yani, ne kadar para' nın olduğuna odaklanmadan, kendi iç potansiyelini optimum oranlarda açığa çıkartacak şekilde, üretmekte asıl mesele... Silikon vadisi buna güzel bir örnektir. Adamlar; ar-ge, inovasyona para saçtıkça, ilginç bir şekilde, paralarını katlıyorlar, daha çok kazanıyorlar, bereketlerine bereket katıyorlar. Parayı elinde sıkanlarsa, kazandığını zannederken, kaybedenlerden oluyorlarmış aslında. Parayı sıkmak suretiyle, para' nın bereketi kaçıyormuş aslında... İki taraflı büyük veri de bunu gösteriyor zaten...
Velhasıl kelam, bu hayatta, optimum şekilde verimli, mutlu ve huzurlu olmak için para odaklı değil de keşif odaklı yaşamak gerektiği de aşikâr...
- Para, karakteri yüksek olan bir İnsanı bozmaz.Karakteri yüksek bir insan çok zengin olursa, bu parayı yatırım için, insanlığa ve canlılara yardım için, eğitim için, sağlık için kullanır.
Karaktersiz bir insan, zaten çok parası olsa da, olmasa da bozuktur diye düşünüyorum.
Tabii ki, bunlar şahsi düşüncelerim.