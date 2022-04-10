Zenginlerin bildiği ve bizim faydalanacağımız önemli bilgi nedir?

Bill Gates, üç çocuğundan her birinin 10 milyon dolar miras alacağını duyurmuştu. Bu bizim için inanılmaz bir para ama Gates'in milyarlarca dolarlık servetinin yanında devede kulak!



Üç çocuk 130+ milyon dolarlık bir evde yaşıyor; Yaşadıkları evi bile karşılayamayacaklar!



- Bill ve Melinda Gates buna neden karar verdi?



Çünkü çocuklarının tembel olmasını istemiyorlar!



İşte kendi sözleri:



Bill Gates, 2014'te Kanada'daki bir TED konferansında servetinin çoğunun aile vakfına verileceğini duyurmuştu.



Üç yıl sonra, üç çocuğunun her birine 10 milyon dolar miras kalacağını söylemişti.



Bill Gates o tarihte “Çocuklara büyük miktarlarda para bırakmanın kesinlikle onlar için bir iyilik olmadığını düşünüyorum. Warren Buffett, onunla tanışmamızdan önce, 1986'da Fortune'da bu konu hakkında bir makale kaleme almıştı ve bu meselenin üzerine düşünüp haklı olduğuna karar vermeme neden olmuştu” ifadelerini kullanmıştı.



- Serveti hayır kurumlarına verilecek.



- Zenginlerin bildiği ve geri kalanımızın yararlanacağı şey nedir?



Para insanı bozar!



Bill Gates, yalnızca ileri görüşlü bir dahi olduğu için değil, aynı zamanda bu kadar çok para, güç ve şöhretle aklını asla kaybetmediği için olağanüstü bir insan olduğunu birçok yönden kanıtladı.



Şimdi soruyorum para insanı bozar mı?

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