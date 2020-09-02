Doğan Ceylan yazdı.. UZAKTAN EĞİTİMDE SINIF KARMAŞASI

UZAKTAN EĞİTİMDE SINIF KARMAŞASI

Uzaktan eğitim karmaşayla başladı. EBA yayınlarında veya canlı eğitimlerde öğrencinin geçen yılki sınıfını mı yoksa bu seneki sınıfını mı takip edeceği veliler açısından en önemli soruna dönüştü. “Çoğum 2. sınıftan 3. sınıfa geçti hangi sınıfı izleyecek?” veya “Çocuğum 8. sınıftan 9. sınıfa geçti. Lise derslerini mi ortaokul derslerini mi izleyecek?” benzeri onlarca soru geliyor. Bu sabah bir veli “çocuğum 1. sınıfa başladı. EBA TV’de 1. sınıfı izlettim bir şey anlamadı, çocuk ağladı” diye mesaj atmış.

Uzaktan eğitimin iki ayağı var. EBA TV yanını ve Canlı dersler. Bakanlığın yaptığı açıklamalarda, hem canlı ders programı hem de EBA TV programları yayınlandı. 18 Eyül’e kadar geçen yılın konularının telafi edileceği belirtildi. EBA TV’deki derslerde ise hazırlık eğitimi ifadesi kullanılıyor. Bu ifadeler bile velinin zihnini karıştırıyor. Çocuklar bir üst sınıfa geçtiği için telafi olunca geçen seneki sınıfın, hazırlık deyince bu seneki sınıfın takip edilmesi gerektiği çelişkisi yaşanıyor.

Evde eğitim sayfamda bu konuda açıklama bulundum. Yine de en çok soru bu konuda geliyor. Bir daha belirtelim.

EBA TV’deki programlar, çocukların geçen seneki sınıflarına göre izlenecek. Örneğin çocuk 2. sınıftan 3. sınıfa geçmiş ise 18 Eylül’e kadar 2. sınıfı izleyecek. Orada 2. Sınıftaki konular ele alınıp eksiklikler tamamlanıyor.

Okulların yapacağı canlı eğitimlerde ise aynı çocuk 3. sınıfa geçmiş olduğu için kendi 3. sınıf öğretmeninin yapacağı canlı derse katılacak. Öğretmenlerimiz 18 Eylül’e kadar öncelikle 2. sınıftan eksik kalan konulara yönelik telafi eğitimi verecek. 21 Eylül’den itibaren normal 3.sınıf konularına başlayacak.

Bu arada 1. Sınıflar 21 Eylül’de inşallah yüzyüze eğitimle okula başlayacaklar. O yüzden onlara henüz uzaktan eğitim başlamadı.

Velinin kafasında daha çocuğuna hangi sınıfın programlarını izleteceğini netleştirmeden eğitime başlamak bence basit ama önemli bir sorun. Yaptığım bilgilendirmelere bile hala birçok itirazlar geliyor. O yüzden daha ayrıntılı şekilde bu yazıyı yazdım. Bu açıklamama bile itiraz edecek ve yanlış olduğu şeklinde yorum yazacak çok eğitimci ve veliler olacaktır.

Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanımız birkaç gün önce basın açıklaması yaparak, uzaktan eğitim sürecinde Bakanlıkça yapılan çalışmaları ve hazırlıkları anlattı. Birbirinden değerli çalışmalar. Lakin bu çalışmaların bir kısmını ilk kez duydum. Benim gibi iliklerine kadar eğitimin içinde olan biri bile bunları ilk kez duyduğuna göre başkalarınca duyulması ne mümkün!

Bir anket düzenledim ve bakanlıkça yapılan çalışmalardan ne kadar bilgi sahibi olunduğunu sordum. Ankete katılan 1500’ü aşkın kişinin % 71’i çalışmaların sadece bir kısmından haberdar olduklarını veya hiç haberdar olmadıklarını belirttiler. Ortada bir sorun olduğu açık. Veli ve eğitimciler yapılan veya yapılacak çalışmalar hakkında yeterince bilgilendirilmiyor.

Önerim: 1. Bakanlığımız, yapılan tüm çalışmalarla ilgili hem eğitimcileri hem de velileri yeterince bilgilendirmelidir.

2. Velilerin yaşayabileceği sorunlar öngörülerek, onların anlayacağı şekilde kısa ve net açıklamalar/duyurular basın ve tv kanalları aracılığıyla yapılmalıdır.

3. Resmi yazılar ile yapılan açıklamalar ve çalışmalar arasında ifade bütünlüğü ve uyum sağlanmalıdır.( EBA TV yayınlarında çocukların bu seneki sınıfları esas alınsa ve 18 Eylül’e kadar da ifade olarak “telafi eğitimi” kullanılsa idi bu sorunların hiç biri yaşanmazdı.)