Cnc freze tezgahı operatörü mesleğinde istihdam garantili kurs açılıyor

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Burdur İŞKUR İl Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğinde “CNC Freze Tezgahı Operatörü” mesleğine yönelik istihdam garantili kurs açılacaktır. Kurs başvurusu ve detaylar haberde..
"CNC FREZE TEZGÂHI OPERATÖRÜ" MESLEĞİNDE İSTİHDAM GARANTİLİ KURS AÇILIYOR
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Burdur İŞKUR İl Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğinde “CNC Freze Tezgahı Operatörü” mesleğine yönelik istihdam garantili kurs açılacaktır.
Kursiyerlere günlük 55 TL ücret ödenecektir.
Kurs Başlangıç Tarihi : 15 Mart 2021
Kurs Bitiş Tarihi : 12 Haziran 2021
Kursa Başvuru Yapacak Kişilerin Aşağıdaki Şartları Taşıması Gerekmektedir:
- Kurs başlangıç tarihi itibariyle işsiz olmak,
- Emekli olmamak,
- En az lise mezunu olmak,
- 18-45 yaş aralığında erkek adaylar,
Belirtilen şartları taşıyan adaylar, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (0 246 224 37 37/171) ile irtibata geçip detaylı bilgi edinebilirler.
Kura ile Seçim Tarihi : 11 Mart 2021
Kura Saati : 10:00
Kura Yeri : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu – Bahçelievler Mahallesi İbn-i Sina Caddesi Merkez/BURDUR
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