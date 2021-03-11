Cnc freze tezgahı operatörü mesleğinde istihdam garantili kurs açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Ülkemizde mutasyona uğramış korona virüs vakaları sıkı takip ile yakalanmaktadır. Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır'' dedi.