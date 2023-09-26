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MİT tarihinde bir ilk! Sağlık personeli ve doktor alımı yapılacak

MİT Personel alımı için ilan yayımlayan Milli İstihbarat Teşkilatı bir ilke imza attı. MİT, tarihinde ilk kez sağlık personeli ve doktor alımı yapacak. İşte şartlar.

MİT tarihinde bir ilk! Sağlık personeli ve doktor alımı yapılacak
Kamusaati
Kamusaati
26 Eylül 2023 Salı 23:33

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personel alımı için açtığı ilanda bir ilke imza attı. MİT tarihinde ilk kez sağlık personeli ve doktor alımı yapılacak.

MİT, bünyesinde görev yapmak üzere doktor ve sağlık personeli alanlarında uzman personel istihdam edecek. Bu çerçevede adaylar, yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar, çeşitli psikolojik testler, sağlık kontrolü ve mülakata tabi tutulacak. Adaylar başvurularını ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın internet adresinden gerçekleştirebilecek.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Sağlık personellerinde 35, doktorlarda 44 yaşını doldurmamış olma
  • Uzmanlık alanında en az beş yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (Sağlık personeli için ilave şartlar ilan sitesinde verilen tabloda yer almakta. Diş Hekimleri ile Pratisyen Hekimlerin en az 10 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olması gerekmekte.
  • YÖK'e bağlı üniversitelerin belirtilen bölümleri ve fakültelerinden mezun olmak
  • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu ile üniversitelere karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak
  • Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak
  • Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi, yöntem, teknik ve teknolojilere hakim olmak
  • İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak
  • Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek
  • Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 44 yaşını doldurmamış olmak
  • Uzmanlık alanında en az 5 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (Diş Hekimleri ile Pratisyen Hekimlerin en az 10 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olması gerekmektedir.)
  • Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak
  • Türkiye'de kurulu üniversitelerin Tıp Fakültelerinin birinden mezun olmak
  • Herhangi bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak
  • Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni yöntem teknik ve teknolojilere hakim olmak
  • İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak
  • Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek


Kaynak: Kamu Saati Özel
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