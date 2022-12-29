2023 yılı Şehir Hastaneleri Personel Alımı İş başvurusu ve başvuru formu

Şehir Hastanesi personel alımı; Kamuya personel alım ilanları hız kesmeden yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan son kamu personeli alım ilanına göre şehir hastanesi memur, işçi ve personel alımı yapacak.

2023 yılının gelmesiyle birlikte Şehir hastaneleri personel alımına devam ediyor vatandaşlar Asgari ücretin 8.500 TL'ye yükseltilmesinden dolayı herkes kamu kurumlarında istihdam edilmek için sıraya girmiş durumda bu kapsamda Şehir hastaneleri binlerce personel alımı yapmaktadır Sizler de şehir hastanelerinde personel olarak çalışmak istiyorsanız yazımızın devamını okumanızda fayda var

Şehir Hastanesi Kamu Personel Alımı Güncel İş İlanları

İş ilanları kapsamında kamu Hastanesi bünyesinde istihdam edecek personel alımı yapılacaktır. Yayınlanan ilanı göre Adana Çukurova Üniversitesi işçi alımı ve memur alımı yapıyor.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafınca yayınlanan ilanlar farklı farklı unvanlarda personel alımı yapılacağı belirtilmiş. Toplamda 46 personel alımı yapılacak.

Başvuru yapacaklar için alım yapılacak unvanlar 13 hemşire, 6 sağlık teknikeri, bir röntgen teknisyeni, 1 psikolog, bir diğer sağlık personeli, 10 destek personeli bayan, 10 destek personeli erkek, 3 teknisyen ve 1 gemi adamı olmak üzere unvan dağılımı yapılmıştır.

Genel Müracaat Şartları

Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuruda belirli şartlar aranmaktadır.

Başvuru şartları sırasıyla; kamusal haklardan mahrum olmama,

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlama,

Nöbet vardiyalı çalışma sistemine uygun olma,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olma,

Başvuru yapılacak başvuru kılavuzunda verilen tabloda belirtilen şartları taşıma,

Çeşitli KYK ile kamu görevinden uzaklaştırılmış veya çıkaramamış olma,

Gemi adamı pozisyonuna başvuru yapacak adaylar için unvana başvurular çok sayıda olacağı takdirde alımlar sınav yöntemi ile yapılacaktır.

Devlet Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını iş Ceylan belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulup www.cu.edu.tr/ Adresine Online olarak iletilmesi yolu ile yapılacaktır.

Başvurular sadece belirtilen şekilde yapılabilecek olur farklı yollardan yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular 17 Aralık 2021 tarihi ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 23.59 a kadar yapılacaktır.