2.El Araç Alırken DİKKAT Edilmesi Gerekenler! Sakın Bu Hataları Yapmayın

İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır, 2 el Ekstra harcamalar olacağını göz önünde bulundurun. Ona göre bütçe hesabınızı yapın, Doğru aracı seçtiğinizden emin olun, Aracı mutlaka gözünüzle görün. Herhangi bir gözle görülür hasar var mı kontrol edin. Temel noktaları kontrol edin

İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Aksi takdirde, sorunlarla karşılaşabilir, aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üstüne satın alabilir veya aldığınız araçtan memnun kalmayabilir ve zarar edebilirsiniz. Biz de sizlere, araç satın alırken zor durumda kalmamanız ve iyi bir tercih yapabilmeniz için bir yazı hazırlayarak yardımcı olmaya çalıştık.

Adım 1: Ekstra harcamalar olacağını göz önünde bulundurun. Ona göre bütçe hesabınızı yapın.

Bütçenizi hesaplarken satın alma işlemleri sırasında, devir işlemleri, vergiler, sigortalar ve fiyata dahil olmayan daha birçok masraf çıkacağını unutmayın. Bu masraflar seçtiğiniz aracın modeli, markası ve yaşına göre değişkenlik gösterecektir.

Adım 2: Doğru aracı seçtiğinizden emin olun.

Bütçenizi belirledikten sonra sizin için en uygun aracı seçtiğinizden emin olun. Aracı neden istediğinizi, sizin için ne gibi artıları olduğunu kendi kendinize sorun.

Örneğin; Ailecek pikniğe mi gideceksiniz? Tatile mi çıkacaksınız yoksa işe mi gideceksiniz? Güvenli bir araba mı istiyorsunuz yoksa az yakıt tüketen bir araç mı? Otomatik mi olmalı arabanız yoksa düz vites mi?

Aracın estetik özelliklerine, donanımına ve kullanışlılığına göre karşılaştırmalar yapın.

Adım 3: Aracın piyasa değerini öğrenin.

Satıcı ile irtibata geçmeden önce, seçtiğiniz aracın piyasa değerlerini öğrenin. Araştırdığınız diğer araçların, aynı model ve aynı yaşta olmasına dikkat edin. Daha sonra satıcı ile görüşmenizde, fiyat endeksini daha iyi yapabileceksiniz.

Adım 4: Satıcı ile iletişime geçin.

İlk telefon görüşmenizde şu temel soruları sorun:

Aracı neden satmak istiyorlar?

Ne zamandan beri aracı kullanıyorlar?

Önemli bir kaza var mı? Hiç hasarı oldu mu?

Araç genel olarak ne durumda?

Motor durumu nasıl?

Son bakımı ne zaman yapıldı ve hangi parçalar bakıma alındı?

Adım 5: Aracı mutlaka gözünüzle görün. Herhangi bir gözle görülür hasar var mı kontrol edin. Temel noktaları kontrol edin.

Aracı gün ışığında kontrol edin. Kaportayı, kapıları ve bagaj kapağını açın. Karoser çizikleri, delikler ve paslanma var mı kontrol edin. Aracın etrafında bir iki tur atın ve tüm parçalarının aynı renk olup olmadığına bakın. Radyatörü kontrol edin. Motora göz atarak yağ çubuğunu çekip ucundaki yağın rengini kontrol edin.

Adım 6: Şasi ve motor numarasını kontrol edin.

Numaraların aracın ruhsatında olan şasi numarası ve motor numarası uyuşup uyuşmadığını kontrol edin. Bu numaralar sayesinde araç hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Adım 7: Test sürüşüne çıkın.

Araç hakkında bilgi edinmenin, aracı tanımanın en güzel yöntemlerinden biridir fakat sadece kısa bir süreliğine aracı kullanmakla yetinmeyin. Radyo ve koltukların hareketinden tutun ısıtma sisteminin sıcak ve soğuk ayarına kadar kontrol edin.

Adım 8: Mutlaka bir bilir kişiden yardım alın.

Makul bir ücret karşılığında, aracınızı iyi bir ustaya gösterin. Araç servis bakımlı ise ilgili markanın servisine uğrayarak servis kayıtlarını isteyin.

Adım 9: Sigorta şirketinizden yardım alın.

Varsa sigortacınıza, yoksa herhangi bir sigorta acentesine gidip plaka ve şasi numarasından kasko ve kaza sorgulaması yaptırın. Böylece aracın geçmişte kaza kaydı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Sürprizlere hazırlıklı olun.

Adım 10: Pazarlığınızı iyi yapın

Satıcı pazarlık payı olmadığını söylese bile siz mutlaka pazarlık yapın. Herhangi bir kusur fark ederseniz satıcıya bahsedin ve bunun için fiyat indirimi isteyin. Piyasa fiyatlarından bahsedebilirsiniz. Pazarlık planınızı görüşmeye gitmeden önce belirleyin.

Ayrıca İlanlarda Şunlara Dikkat Edin

1-"Bilgi için arayın" yazıyorsa, satıcı yazmaktan çekindiği şeyler için sizi telefonda ikna etmeye çalışacaktır.

2-"Bir kaç parça değişen çıkabilir" yazıyorsa satıcı net değildir eksper sonucunda klişe olarak "ben söylemiştim" deyip sıyrılma peşindedir.