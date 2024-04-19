0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
158
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Fotoğrafları kendisi paylaştı! Soylu'nun yeni sakallı imajı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafları kendisi paylaştı! Soylu'nun yeni sakallı imajı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafları kendisi paylaştı! Soylu'nun yeni sakallı imajı dikkatlerden kaçmadı
Admin
Admin
19 Nisan 2024 Cuma 16:07

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret etti. Çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Soylu'nun sakallı yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da yoğun mesai harcayan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Beşiktaş'taki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret etti.

ZİYARETLERE İLİŞKİN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Başsağlığı ziyaretleri sırasında çekilen fotoğrafları da paylaşan Süleyman Soylu attığı tweet'te "Nisan'da Beşiktaş'ta elim bir kazada vefat eden Ramazan Alpan, Gökay Tevlek, Mehmet Okumuş'un ailelerine Sarıyer İlçe Başkanımız Halil İbrahim Kurşun ile başsağlığı ziyaretine gittik. Allah sabır versin. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE UMRE ZİYARETİ YAPMIŞ

Soylu'nun çekilen fotoğraflardaki yeni imajı dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli siyaset adamının sakallarını uzattığı dikkatlerden kaçmadı. Soylu'nun geçtiğimiz günlerde Umre ziyareti yaptığı öğrenildi.

Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirveye damga vuran Gazze mesajıg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirveye damga vuran Gazze mesajıg
0
Hamas'ın yer altına inşa ettiği tünel böyle görüntülendi! Motosikletle kilometrelerce ilerlediler
Hamas'ın yer altına inşa ettiği tünel böyle görüntülendi! Motosikletle kilometrelerce ilerlediler
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.