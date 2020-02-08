Son dakika !! Pegasus İhmalkarlığı Bitirdi pegasus Kapanıyor mu?

SON DAKIİKA !!PEGASUS KAPANIYOR MU?

Son dakika !! Pegasus İhmalkarlığı Bitirdi pegasus Kapanıyor mu?

Sabiha Gökçen havalimanında meydana gelen o kaza da Pegasus firmasına ait yolcu uçağıın pistten çıkması ve yere çakılıp parçalanmasıyla 3 kişi yaşamınu kaybetti. Olayın ardından bir çok ihmalin bulunduğu ortaya çıktı.

Gündemde ki konuya ilişkin : Bir tarafta gencecik yaşta yitip giden canlar, diğer tarafta hastanelerde tedavi gören yaralı insanlar ... Hem çok üzgünüm, hem de daha büyük bir felaket yaşamadığımıza şükürediyorum.

önceki akşamüstü Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak normalden daha hızla piste inmeye kalkışmış ve bu durum karşısında da , tutunamayıp, savruldu.

Üç parçaya bölünen o uçak yandı. Hepimizin yüreği ağzına geldi kahrolduk

Neden oldu, nasıl oldu Bu kaza?

Kafalar öyle karışık ki...

Pilotaj hatası mı, maliyet hesabı mı, yönetimsel zaaflar mı, yoksa pist sorunu mu?

aklımın almadığı, kulenin ters rüzgar uyarılarına karşın , Pegasus pilotları hızla geldikleri piste uçağı niçin indirmeye çalışıyor da pas geçmiyor?

Uzman bir arkadaşıma danıştım.

Peki bir soru daha...

Neden normalden daha hızlı bir şekilde piste yaklaşıyor?

Yoksa uçağın fren sisteminde de mi sorun var?

o Firmanın Genel Müdürü Mehmet Nane çıkıp bazı açıklamalar da bulundu . Ama bu soruların hiçbirine cevap alamadı.

Herhalde saklı kutuyla meydana çıkacaktır.

Ama tek bir isteğim var. Bu meselenin üstü örtülmesin!

Farkındayım, "ne demek istiyorsun " diye aklınızdan geçiriyorsunuz.

Çok sürdürmeden aktarayım.

Şu şekilde söyleyeyim, Pegasus'la ilgili 8 ayrı dosyadan bahsediliyor.

Bildiğim kadarıyla, bunlar şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetleme Hizmetler Müdürlüğü'nde müfettişlerin inceleme altındalar...

Neler mi var bu dosyaların içeriğinde ?

Hat bakım problemleriyle , teknik ekiplerin ve genel müdürlüğün yazışmaları görüşme kayıtları

Örneğin,biri 6.Eylül.2019 tarihinde Adana uçağıyla alakalı ...

Adana ilindeki hat onarım bakım sorumlusuyla genel müdürlük arasındaki e-mail trafiğini alıyor . Uçağın pilot koltuklarının bağlanmış olduğu kızakların aşındığı, acil önlem alınması, kızakların yenilenmesi şartı belirtiliyor. Bunun deftere işlenmesi halinde uçağın şartları kaynaklı uçamayacağı anlatılıyor . İddiaya göre, teknik personeli İstanbul'da olan Pegasus şirketi, uçağı o halde ulaştırılıyor.

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