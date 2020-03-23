Sokağa Çıkma Yasağı mı Gelecek ? Bakan Koca Şok Açıklama Yaptı...

Sokağa Çıkma Yasağı mı Gelecek ? Bakan Koca Şok Açıklama Yaptı...

Sağlık Bakanı Koca Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusu yöneltilmişti şu şekilde yanıt geldi;"Herkes kendi olağan üstü durumunu ilan edebilir.Herkes kendini iyi muhafaza etmeli.Bir bir herkes kendini gerektiği şekilde koruyup kollasın" dedi.

Koca gün geçtikce artan can alan insanlığı yok eden koronavirüs zararları hız kesmeden devam edecek olursa ilerleyen aşamada sokaga çıkma yasağı gelebileceğine değindi

DETAYLAR GELİYOR...