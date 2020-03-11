Sağlık bakanlığı Açıkladı! Corona Virüsü Türkiye'de,Türkiye'de hangi il de çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜrkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasının Avrupa kaynaklı olduğunu belirtti.Corona Virüsü Türkiye'de hangi şehirde çıktı

SON DAKİKA GECE AÇIKLAMASI..

Sağlık bakanı korkulan ve merak edileni açıkladı..Türkiye'de ilk Corona Virüsü vakası resmi olarak açıklandı!

Acı ve endişe verici açıklamayı biraz önce yapan Fahrettin Koca, dünya geneline yayılan vakasının ilke kez 'de de görüldüğünü resmen duyurdu..

"VİRÜS, AVRUPA'DAN DÖNEN BİR VATANDAŞIMIZDA ÇIKTI"

Bakan Koca, konuyla ilgili, "Koronavirüs tanısı konulan hastanın verilerine göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir." ifadelerini kullandı.

. Koca, ilk vakanın erkek bir hasta olduğunu belirtti ve "Yurt dışından gelen vatandaşlarımız 14 gün kuralına uymalıdır" dedi.

Bakan Koca: * Size üzücü haberi bildirmek istiyorum. Bir vatandaşımızın Corona virüsü testi pozitif çıktı.

Corona virüsü hastamız erkek. Genel durumu iyi. Akrabaları gözetim altına alındı. Hastamızın Avrupa geçmişi var.

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Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Karantinaya alınmış bir hasta tüm toplumu tehdit edemez. Gereken ve size önerilen korunma yöntemlerini deneyin.

Ayrıntılar gelecek..