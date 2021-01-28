Pcr ile sıkıyönetim ilan edildi! Yer yerinden oynatacak açıklama geldi

PCR ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa'da bir hafta, Girne'de ise iki hafta tam kapanma kararı sonrasında farkındalık oluşturmak için kurulan Birlik ve Beraberlik Platformundan yer yerinden oynatacak açıklama yapıldı.

KISITLAMALAR 1 YILI BULDU

Birlik ve Beraberlik Platformu sözcüsü mülhak vakıf ecdatlarından Fahri Onbaşı’nın yaptığı kuruluş açıklamasında; "KKTC’de DSÖ’nün 12 Mart 2020 tarihinde pandemi ilanı etmesi ile birlikte, yaşamın bütün alanlarında daralma olmuştur. Bu süreç ilk zamanlar on beşer günlük kapanmalar ve alınacak tedbirler ile geçecek denilirken, süre bir yıla uzanmıştır." denildi.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN KURULDU

Öte yandan yapılan açıklamada, "Bugün yaşananlardan anladığımız, teknolojik değişiklikler ile birlikte dünyada yeni bir yaşamın inşa edilmeye çalışıldığı yönündedir. Bunun yanında insanların bugüne kadar savaşlar da dahil olmak üzere ilk kez küresel güçler ile karşı karşıya kalması vardır. İşte bu nedenle KKTC’de, dünya da yaşanan bu gerçekler karşısında bir platform kurarak bir farkındalık oluşturmak istedik." ifadelerini yer aldı.

"Amacımız; yüzyıllardır birlikte yaşadığımız, aynı coğrafyayı paylaştığımız, aynı dili konuştuğumuz ve aynı kültürün parçası olduğumuz tüm insanlar ile birlikte ve beraber olarak bu sürece karşı göğüs germektir." diyen Onbaşı şöyle konuştu:

Çünkü artık bizlerin geçmişte yaşadığı tüm ayrışmalar bu gün bizlerin en büyük düşmanıdır. Onun için ülkemizdeki bu duruşumuz, devlet yönetimi ve idaresini daha da kolaylaştıracaktır. Ve bu konuda başta sağlığımız olmak üzere, her türlü ayrıma karşı da duyarlılık göstereceğiz.

Başta sağlık dedik. Bunun nedeni ise şu anda bütün pazarlıkların insan vücuduna ve beynine hakim olmak ve bunu da nüfus planlaması yapmak için kullanmak isteyen küresel güçlerin varlığından haberdar olmamızdır. Bu projeden haberimiz var. Niyetlerini de biliyoruz. İnsan olarakta buna asla izin vermeyeceğiz.

PCR İLE İLAN EDİLEN SIKIYÖNETİM SONA ERMELİDİR

Ayrıca KKTC Sağlık Bakanlığı’nın vaka sayısı artığına ilişkin açıklamaların ardından platform sözcüsü Fahri ONBAŞI, “yaptığımız araştırmaya göre Ct 40 döngü ile yapılan PCR testinin hatalı olduğunu bunun normal seviyeye çekildiğinde (Ct 20-25 döngü) pozitif vakaya rastlanmayacağını DSÖ’nün açıklamalarından da biliyoruz. Bu konu da Sağlık Bakanını uyarıyoruz, KKTC’de yaşayan insanlara daha fazla zarar vermeden bu oyuna son vermelerini istiyoruz.” dedi