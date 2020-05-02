O ilimizde 7 bin lira maaşla çalışabilecek 2000 işçi aranıyor!

Corona virüsü salgınının malesef hayatımıza yeni kattığı şeyler mutlaka olacak..İşte ayrıntılar

Rize ilimizde malesef ciddi bir problem var.Nedeni ise her zaman ki gibi yine corona virüsü.Covid-19 nedeni ile biliyorsunuz sınırlar kapatıldı.Gürcistanla sınırın kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üretecinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı.

6,900 LİRA MAAŞLA İŞÇİ ARANIYOR!

Çay hasadının nasıl yapılacağı konusunda tam bir muamma var il de.Tüm belediyeler,kaymakamlıklar,sosyal yardımlaşma dernekleri her yönden çalışarak çay hasadını yapacak işçi arıyor.Hemde 7 bin liraya yakın aylık bir ücretle.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde ‘Çayımız Tarlada Kalmasın’ adıyla geliştirilen proje ile Fındıklı Belediyesi, Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği ile İlçe Kent Konseyi ortak birlik kuruldu. Birlik üyeleri mahalle ve köyleri gezerek aylık 6 bin 900 TL’yi bulan maaş ve sosyal güvence karşılığında çalışacak işçi arıyor.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, çay hasadında ortaya çıkan işçilik problemini ortadan kaldırmak için ortaklaşa proje ortaya koyduklarını belirterek, çayın tarlada kalmaması için ihtiyacı olan kişilere istihdam alanı oluşturmak istediklerini söyledi

"KÖY KÖY GEZİP İŞÇİ ARAYACAĞIZ" Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy da, "Bu yıl koronavirüsten dolayı işçi sorunu var, toplanacak çayımız var, iş var ama işçi yok. Bir yandan da geçmiş yıllardan gelen işsizlik problemi var. Bu sorunların çözümü için iyi bir proje geliştirildi. Kesinlikle 10 kişiyle de olsa 20 kişiyle de olsa bu projeyi hayata geçireceğiz. Şu an için beklenen katılım yok, köy köy mahalle mahalle toplantı yaparak, projemizi anlatacağız, işçi arayacağız." ifadelerini kullandı. 7 bin tl'ye yakın aylık geliri çalışan işçiye verilecek.Çay hasadında çalıştırılacak bu işçiler aynı zamanda uzun süre çalışabilecekler. 7 bin tl'ye yakın aylık geliri çalışan işçiye verilecek.Çay hasadında çalıştırılacak bu işçiler aynı zamanda uzun süre çalışabilecekler.

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