Meral Akşener: Seçim 14 Mayıs'ta olmazsa zamanında olur

Deprem nedeniyle seçimlerin ertelenmesi konusunu değerlendiren İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener, seçimin zamanında yani 18 Haziran'da yapılabileceğini düşündüğünü belirtti.

Türkiye bir günde yaşadığı iki büyük depremle sarsıldı.

Son verilere göre 25 bine yakın can kaybının yaşandığı depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek için siyasiler de deprem bölgesine gidiyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’ı ziyaret etti.

"Seçim 14 Mayıs'ta olmazsa zamanında olur"

Akşener, temaslarının ardından İsmail Saymaz’a konuştu.

Durumu değerlendiren Akşener, yaklaşan seçim tarihi konusundaki tartışmalara ilişkin, “14 Mayıs'ta olmayabilir, yetişmeyebilir ama zamanında olur diye düşünüyorum. Öyle olması gerektiğini de düşünüyorum” dedi.

"Devlet kurumlarının içi gitmiş, liyakat diye bir kavram yok"

Akşener şöyle konuştu:

Bu ucube sistemin getirdiği, hızlı karar alacak - hızlı işler çözülecek meselesinin hiç de öyle olmadığı, tam tersin karar süreçlerini sekteye uğrattığı, hızlı hareket etmenin ortadan kaldığı bir yönetim meselesini ortaya çıkardı.



Bütün olarak baktığınızda gördük ki bu tek adam sistemi işleri kolaylaştırayım derken hem bürokrasiyi artırmış hem karar verme mekanizmalarını katman katman hale getirmiş.



Devlet kurumlarının içi gitmiş, liyakat diye bir kavram yok. AFAD’ın arama kurtarma ve afet konusunda uzman olması gereken arkadaşın Diyanet Vakfı’nda geldiği ve herhangi bir tecrübesinin olmadığı…



Benim adamım olsun, itaat etsin. İtaat et-rahat et modelinin liyakati ve hafızayı ortadan kaldırdığını görmüş olduk. Behemehal bu ucube sistemin değişmesi lazım.

"Depremzedeleri öğrenci yurtlarına değil otellere yerleştirin"

Depremzedelerin yerleştirilmesi için üniversitelerin uzaktan eğitime geçirilmesi ve KYK yurtlarından öğrencilerin çıkarılmaları konusuna da değinen Akşener, şunları söyledi: