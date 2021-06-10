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Mahkeme kararı ile yaşını değiştirmenin emekliliğe faydası olur mu?

Mahkeme kararı ile yaşını değiştirmenin emekliliğe faydası olur mu? İşte o sorunun cevabı...

Mahkeme kararı ile yaşını değiştirmenin emekliliğe faydası olur mu?
10 Haziran 2021 Perşembe 19:52

Mahkemeye başvurarak kişinin yaşını küçültmesi ya da büyütmesi mümkün olabiliyor. Kimi zaman ise nüfusta yapılan hatalı işlem düzeltmek için yaş tashihi yapılabiliyor. Peki bu durum emeklilik konusunda kişiye bir avantaj sağlar mı?

YAŞ DEĞİŞİKLİĞİNİN EMEKLİLİĞE ETKİSİ VAR MIDIR?

Mahkeme kararı ile yaşın sonradan düzeltilmesinin emekliliğe bir etkisi yoktur. Kişinin ilk sigorta olduğu tarihte nüfus cüzdanınızda hangi tarih yazılı ise doğum tarihi olarak bu kabul edilir. Sonradan mahkeme kararıyla yapılan değişiklikler dikkate alınmaz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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