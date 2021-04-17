MZF Enerji, Kayseri’nin İncesu ilçesinde kuracağı 1 MW’lık tesiste yılda 3000 ton atık lastikten piroliz yöntemi ile elde ettiği piroliz yağından elektrik üretecek. Kaynak: Kayseri İncesu’da atık lastiklerden elektrik üretilecek

Enerji Günlüğü - MZF Enerji, Kayseri’nin İncesu ilçesinde kuracağı 1 MW’lık tesiste yılda 3000 ton atık lastikten piroliz yöntemi ile elde ettiği piroliz yağından elektrik üretecek.

MZF Enerji Üretim A.Ş. tarafından Kayseri İli, İncesu İlçesi, Subaşı Mahallesi, Kayaüstü Mevkiinde, 0,998 MW kapasiteli Atık Lastikten Piroliz ve Elektrik Üretim Tesisi kurulması planlanıyor. Tesisin toplam maliyeti 7,2 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Şirketin kendine ait tapulu arazide kuracağı tesiste ömrünü tamamlamış lastikler (ÖTL) piroliz yöntemi ile maddesel olarak ayrıştırılarak, karbon siyahı (Carbon Black), piroliz yağı, çelik tel ve elektrik enerjisi üretilecek. Tesiste günlük 10 ton/gün (3000 ton/yıl) lastik hammadde işlem görecek. Tesisin toplam kurulu gücü 0,998 MWe olup 1 adet üniteye sahip olacak.

Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımı prosesinden elde edilen pirolitik yağ zenginleştirme ünitesinde jeneratör yakıtı özelliklerine sahip aralıkta ayrılarak jeneratörlerde kullanılacak. Üretilecek enerjiyi toplayıp dağıtımını yapacak şalt sahası kapalı olarak elektrik üretim binasının içerisinde yer alacak. Üretilecek elektrik, nakil hattı ile TEİAŞ’ın göstereceği trafodan ulusal ağa bağlanacak.

Ekonomik ömrü 10 yıl olarak belirlenen proje kapsamında üretilen karbon siyahı müşteri ihtiyaçları doğrultusunda istenilen mesh oranına getirilerek piyasaya satılacak. Pirolitik yağ tesiste elektrik enerjisi üretilmek üzere yağ jeneratöründe yakıt olarak kullanılacak. Prolitik gazlar sistemde yakılarak sistemin ısıtılmasında kullanılacak. Ayrıca ömrünü tamamlamış lastik içerisinde bulunan çelik teller ayrıştırılarak tekrardan çelik sanayine kazandırılması sağlanacak.