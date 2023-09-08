Hindistan'da 14 yaşındaki kız çocuğu, 11 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra canlı canlı yakılarak öldürüldü

Asgari ücretli vatandaşlar için son dakika açıklaması geldi. Asgari ücretlinin kıdem tazminatında güncelleme yapılacak. Öte yandan Asgari ücret zammı ile ilgili tahminler gelmeye başladı. Bunun yanında kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve 6 ayda bir güncelleniyor. Bunun yanında Ocak ayında asgari ücret yüzde 30-40 civarı artış yapılırsa en düşük kıdem tazminatı da 1 yıl için 16-17 bin lira seviyesine çıkacak. İşte asgari ücret ile ilgili son dakika tüm detaylar...