Hindistan'da 14 yaşındaki kız çocuğu, 11 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra canlı canlı yakılarak öldürüldü. Kızın abisi, neredeyse küle dönen kardeşinin cesedini kızın takısından teşhis etti.
Hinsitan'da 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden 11 kişi, daha sonra canlı canlı yakarak öldürdü.
Hindistan'da mide bulandıran bir olay meydana geldi. Ailesinin keçilerini otlatan 14 yaşındaki kız çocuğu, 11 kişinin tecavüzüne uğradı. Bununla da yetinmeyen sapıklar, kızı daha sonra canlı canlı yakarak öldürdü.
Çocuklarının eve gelmemesinden endişelenen aile, polise haber verdi. Çalışma başlatan polis ekipleri çalışma başlattı. Kızın abisiyle birlikte keşfe çıkan polis, göçebe toplulukların kullandığı kömür ocaklarından birinin yandığını gördü.
Sopayla ocağın içini karıştıran ekipler, çocuğun yanmış eşyalarını buldu. Abisi, kardeşinin tamamen yanmış cansız bedenini takısından teşhis etti. Yapılan araştırmalarda kız çocuğunun üzerine benzin dökülüp ateşe verildiği belirlendi.
Gözaltına alınan 9 kişinin 400 sayfadan fazla suç dosyasının olduğu, iki kişinin ise yaşının küçük olduğu belirtildi.