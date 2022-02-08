Şifa deposu Erciyes Keven Kekik Çiçek balının kilosu 125 lira! ORGANİK BAL SİPARİŞİ

Katkısız doğal bal nerden alabilirim?, En İyi bal nerede satılıyor?, Anzer balı nerden alabilirim?, Erciyes Dağı`nın yükseklerindeki maki türü olan binlerce çeşit çiçek, keven ve kekik çiçeklerinden üretiyor. Kekik Keven balı kim satıyor? Sofralarımızın vazgeçilmezi en kadim lezzetlerden biri olan bal oldukça hassasiyet gerektiren bir meseledir. Şekerde, glikozdan ve bilimum hile ile yapılan ballar lezzet verse de tehlike saçar. Peki, kaliteli bal nasıl anlaşılır? İşte, gerçek balı anlamanın püf noktaları...

Kayseri'nin İncesu ilçesinde üretilen Erciyes balı yıllardır lezzeti ve şifa kaynağı olması nedeniyle tercih ediliyor.

Barındırdığı tat ile bilinen Erciyes Dağı`nın yükseklerindeki maki türü olan binlerce çeşit çiçek, keven ve kekik çiçeklerinden Ömer Yıbat tarafından üretiyor.

Hakiki Çiçek Balı - %100 Doğal Şekersiz Bal

Kayseri'nin İncesu ilçesi ve Kızılören ve Şeyhşaban köylerindeki Erciyes dağı eteklerinde yüksek bir rakımda yetişen çiçeklerinden beslenen arılarımızın kendi orijinal balıdır. Hakiki orijinal kovan balıdır. Mağazamızda uygun ballarda mevcuttur.

Balın kaliteli olup olmadığı nasıl anlaşılır? Gerçek bal böyle olur...

Halk arasında bilinenin aksine şekerlenmeyen bal hakiki bal değildir. Şekerlenen balın eski halini alabilmesi için güneşe çıkarılmasıyla ya da kabıyla birlikte sıcak suya koyulması yeterli olacaktır.

Özellikle karaciğer yağlanması ve idrar yolları rahatsızlıklarında çok yararlı olduğu bilinen ERCİYES YAYLA BALI aynı zamanda yüksek enerji de veriyor.

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Sofralarımızın vazgeçilmezi en kadim lezzetlerden biri olan bal oldukça hassasiyet gerektiren bir meseledir. Şekerde, glikozdan ve bilimum hile ile yapılan ballar lezzet verse de tehlike saçar. Peki, kaliteli bal nasıl anlaşılır? İşte, gerçek balı anlamanın püf noktaları...

Kış aylarında kovanlarında beslenen arılar, bahar ayına kadar çıkmazlar ve kesinlikle şeker takviyesi almazlar. Dışarıdan müdahaleyi kesinlikle kabul etmeyen arılar bahar ayların topladıkları polenlerle bal yaparlar. Günümüzde hilenin oldukça fazla olduğu bal sektöründe glikoz şurubunu ham madde olarak kullanıyorlar. Bu sahte balı gerçek baldan ayırt etmek için ise bazı yöntemlere başvurulabiliyor. İşte, Kayserili bal üreticisi Ömer YILBAT'tan kaliteli balı anlamak için ip uçları...

Gerçek Bal Nasıl Anlaşılır?

Öcelikle Balın rengi, akışkanlığı, tadı, aroması tamamen nektar aldığı bitkiye göre değişir. Burada ki tek doğru bilgi; çiçek ballarinin donduğudur. Ancak verilen süre yine yanlış. Donma süresi de değişkendir

* Sahte ve gerçek balı ayırt etmenin bir yolu onu yakmaya çalışmaktır. Bal eğer yanmıyorsa gerçek baldır. İçinde glikoz şurubu bulunan bal hemen alev alır ve yanmaya başlar

* Gerçek balı anlamanın yolu balın akışkanlığıdır. Kavanozdan alınan balı aşağı doğru akıttığınızda bal sürekli akar. Bal kesik kesik akıyorsa o bal sahte baldır.

* Gerçek bal donmaya meyillidir. Gerçek bal 2 ayda donar. Halk arasında bilinenin aksine şekerlenmeyen bal hakiki bal değildir. Şekerlenen balın eski halini alabilmesi için güneşe çıkarılmasıyla ya da kabıyla birlikte sıcak suya koyulması yeterli olacaktır.

* Bir balın gerçek bal olduğunu anlamak için balı ince bir tabaka halinde tırnağınıza sürün ve keçeli kalemle yazın. Eğer yazıyorsa gerçek baldır.

* Gerçek bal geniz yakar. Balın tadı biraz keskin ve acıdır. Bunun için hakiki bal eğer gerçekten hakiki bir bal ise genizleri yakan bir tadının olması gerekir. Ancak Çam balı yakmaz, Çiçek balı yakar bunu da özellikle belirtelim.

* Hakiki balın rengi koyu kokusu hafiftir. Doğal balda renk yoğunluğu sahte ballara göre biraz daha fazladır. Gerçek balın rengi koyu olduğu gibi kokusu da koyu yani yoğun değildir.

* Balı kaşıkla alıp yere döktüğünde sahte bal uzayıp resmen örümcek ağı gibi havada uçar.

Her sabah ballı su içerseniz ne olur?

FACEBOOK KATKISIZ ORJİNAL DOĞAL BAL SİPARİŞİ VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ İNSTAGRAM KATKISIZ ORJİNAL DOĞAL BAL SİPARİŞİ VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ Sabahları bir bardak ılık suyun faydasını veya cildiniz için balın ne kadar yararlı olduğunu da duymuş olabilirsiniz. Peki ballı suyun bir arada ne kadar etkili olduğunu biliyor musunuz?

Ballı su içmek kilo vermenize yardım eder. Balın içindeki şeker, sağlıklı kalori kaynağı olan doğal şekerdir. Şekerli meşrubatlara karşı duyduğunuz istekle savaşmada önemlidir. Gazoz gibi şekerli içecekler boş kaloriyle doludur. Bunları azaltarak ve ballı suyu tercih ederek kalori alımınızı da azaltırsınız ve kilo verirsiniz.

Süzme Çiçek Balı; petek balların doğal yöntemlerle sağımları sonucunda ortaya çıkan sıvı bal çeşididir. Kolayca tüketildiğinden ve mum barındırmadığından dolayı en çok tüketilen bal çeşididir. Saklama koşullarına dikkat edildiği sürece uzun yıllarca bozulmadan kalabilir. Hatta atalarımız bu durumu özetlemek için "Asıl azmaz, bal kokmaz..." atasözünü söylemişlerdir. Süzme ballar petek ballara göre daha çabuk kristallenebilir. Bunun balın şekerli olduğunu göstermez. Aksine kristallenen ballar doğal ballardır. Glikoz veya kimyasal katkı içeren yapay ballar kristallenmez. Satın aldığınız bal kristallenirse üzülmeyin, hatta sevinin bu kaliteli bir bal aldığınızın göstergesidir. Bal iyi bir besin kaynağıdır. İçeriğinde barındırdığı vitaminler, bağışıklık sistemini (immum sistemini) desteklediğinden ve güçlü kıldığından dolayı, hastalıktan önce koruma ve hastalık sırasında hızlı iyileşme için kullanılmalıdır. Yapılan bir çok araştırma balın bir çok kanser türüne iyi geldiğini, balın düzenli tüketildiğinde günlük ihtiyacınız enerjiyi sağladığını belirtmektedir. Zaten modern tıp ilaç sanayisi, arıların doğadan milyonlarca çiçekten aldıkları enzimleri ilaç sanayisinde kulanmaktadırlar. İncesu Saklı Cennet Bal Evi Süzme Çiçek Balı Kayseri Erciyes Dağının yüksek rakımdaki ağaç olmayan, bölgelerinden elde edilmektedir. Bal üretim sezonunda hiçbir şekilde şeker veya benzeri hiçbir katkı maddesi ilave edilmemektedir. Ballarımızı tam kıvamına ulaştırma adına sağımlarımız olabilecek en geç zamanda yapılmaktadır. Erken zamanda sağılan balların içindeki nemi tam atamadığından ince ve daha akışkan olduğu bilinmektedir. Ballar rengine, kokusuna ve donmasına (kristalize olmasına) göre kaliteli veya kalitesiz olarak sınıflandırlılamaz. Bal rengi flora çeşitliliğine göre değişebilmektedir. Kokusu bitki örtüsünün rayihası ile ilgilidir.

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İncesu Saklı Cennet Bal Evi Süzme Çiçek Balı Kayseri Erciyes Dağı ballarını toptan ve perakende bal üretimi ve bal satışı yapmaktayız. Büyük bir emek ve özveri ile tamamen katkısız olan doğal ballarımızı Türkiye'nin her tarafına kargo imkanı ile göndermekteyiz. Bal almadan önce referans gösterebileceğimiz Google'daki yorumlarımıza bakabilirsiniz. Ballarımız Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Erzurum İl Müdürlüğünce düzenlii olarak numune alınıp kontrol edilmektedir. Kars Bakkaliyesi'nden Süzme Balı gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz.

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Önemli Uyarı: 1 yaş altı çoçuklarda kesinlikle bal yedirilmemelidir.

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