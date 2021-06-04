Gram altın yükselmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 4 Haziran Cuma 2021

4 Haziran Cuma çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 521 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 853 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? Güne 8,50'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 8,58'e yükseldi.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 526 liradan işlem görüyor.

Pazartesi günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 521,50 liradan tamamladı.

Salı gününe de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 08,15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 526 lira seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Bugün, yurt içinde piyasaların tatil olduğunu, yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek 1,900 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 500-550 lira bandının izleneceğini söyledi.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 8,6056 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:24 itibarıyla %0,36 artışla 8,6240 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,5189, en yüksek 8,8122 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,5927 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 07.05.2021 tarihinde 8,2177 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 8,8122 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,6240 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 10,5154 ile başlayan Euro kuru, saat 10:24 itibarıyla %0,28 artışla 10,5275 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,4087, en yüksek 10,7614 seviyelerini gören Euro, günü 10,4980 seviyesinde kapattı. Euro, 04.05.2021 tarihinde 9,9291 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 10,7614 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,5275 TL'ye karşılık gelmektedir.

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