Devletimin Yanındayım Kampanyasına Galip Öztürk'te Katıldı

Galip Öztürk'den devletimin yanındayım açıklaması..

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar neticesinde özellikle sosyal medya maceralarından başlatılan devlet ve Recep Tayyip Erdoğan karalamalarına karşı gerçekleri ve devletini savunan vatandaşlar tarafından başlatılan "devletimin yanındayım" hashtag'ine Galip Öztürk'ten destek geldi. Ak Partili olduğunu her fırsatta dile getiren Öztürk, paralel yapıdan en fazla zarar gören isimlerden biri olduğunu Fatin Dağıstanlı'nın programında dile getirdi.

Aynı programda "Metro Holding Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk" olarak açıklamalarına devam eden Öztürk, hakkında ki tüm iddialara karşı Fatin Dağıstanlı'nın programında sorulan sorulara cevap verdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Galip Öztürk, "Yeniden yargılanma talebimi sürekli yineliyorum. Buradan tekrar söylüyorum eğer suçlu bulunursam, cezamı çekeceğim ve tüm mal varlığımı Kızılay'a bağışlayacağım." dedi.

Ben her yere yardım yaptım

Paralel yapının kendisinden el altından para istediğini ve bunu yapmayınca paralel yargı tarafından suçlu bulunarak hapis cezası aldığını anlatan Öztürk, bu cezadan sonradan beraat ettiğini ve iftiraların asılsız olduğunu söyledi. "Ben bir çok kurumu, kuruluşu yardımlarda bulundum. Kızılay için Samsun'da kan bağış merkezi binasını yaptım. Yarım kalan okulları tamamladım ama Fetöye hiç bir zaman hizmet etmedim. Benim yardım yaptığım dönemlerde ise Fetö değildi, paralel yapıda değildi sadece hizmet hareketi olarak biliniyordu, bende hizmet yaptığımı sandım" dedi.

Ben kandırılmadım, bütün Türkiye kandırıldı

Paralel yapı ile nasıl karşı karşıya kaldığını da açıklayan Galip Öztürk, "Ben her yerde rahat rahat konuştuğum için, arkamda hep bir şeyler aradılar. Paralel yapıdakilerde beni sürekli sohbetlerine çağırıyorlardı ama ben hiç gitmedim. Benden yardım istediklerinde veriyordum. Samsun'da üniversite yapılmasını istediler yaptım verdim. Ben içlerine gitmediğim için kendi kendilerine paranoya yaparak, 2012 Mit krizinde benim telefonda söylediğim "Bugün Mit Başkanını alan, yarın Başbakanı'da alır. Bu nasıl terbiyesizlik" söylemime karşın, 20 gün sonra bana operasyon düzenlediler." açıklamalarını yaptı.