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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatıldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatıldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatıldığını açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
18 Mart 2023 Cumartesi 18:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her iki tarafla da yaptığı görüşmeler sonrası Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili 19 Mart'ta bitecek anlaşmanın süresinin uzatıldığını açıkladı. Erdoğan, "Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda gayretlerini esirgemeyen Rusya ve Ukrayna tarafları ile BM Genel Sekreteri'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108.yıldönümü törenleri çerçevesinde yeniden inşa edilen Seddülbahir Kalesi'nin açılışı ve Gelibolu Eceabat yolunun açılışına katıldı.

Konuşması sırasında Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili 19 Mart'ta bitecek anlaşmanın süresinin uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Birleşmiş Milletler ile birlikte Temmuz ayında imzalanmasını sağladığımız Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Rusya ve Ukrayna'nın esir takaslarıyla birlikte savaştan sonra en önemli uzlaşma konusu olan anlaşmanın süresi bugün itibariyle bitiyor. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık.

Bugüne kadar 800 gemi, 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarını sağlayan bu anlaşma küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahiptir. Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda gayretlerini esirgemeyen Rusya ve Ukrayna tarafları ile BM Genel Sekreteri'ne teşekkür ediyorum"

Ukrayna Hükümeti Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Denys Shmyhal de hükümet toplantısında Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ukrayna'nın dünya gıda güvenliğinin kilit halkalarından biri olduğuna dikkati çeken Shmyhal, "Bu nedenle tahıl anlaşmasının süresiz olmasında ve otomatik olarak 120 gün uzatılması konusunda ısrar ediyoruz." ifadesini kullandı.

Shmyhal, böyle bir tutumu Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) de savunduğuna işaret ederek, "Saldırganın, anlaşma süresini kısaltma girişimi daha fazla şantaj yapmak ve küresel gıda krizini tırmandırmak için yapılan bir manipülasyondur. Buna izin verilmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

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