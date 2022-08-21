Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu! Adli Tıp Kurumu'ndan rapor almak şart

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde hayatını tek başına idame ettiremeyen mahkumlarla ilgili insani ölçüler içinde yeni bir adım atılacağını kaydetti. Bakan Bozdağ, "Hasta hükümlülerin lehine olacak şekilde nasıl tanzim ederiz bakıyoruz. Adli Tıp Kurumu gereken raporu verirse tahliye umudu doğabilir. Uzmanlarla istişare ediyoruz. Tedaviyi önceleyen bir yaklaşımı esas alacağız" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada cezaevlerindeki hasta mahkûmlarla ilgili tartışmaları değerlendirdi. Bozdağ, şöyle konuştu:

"Cezaevinde hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili adli tıp kurumunun raporu, sonra da toplum güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmadığına ilişkin cumhuriyet savcılığının kararı gerekiyor."

"KİŞİLER ARASINDA HERHANGİ BİR AYRIM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kamuoyuna yansıyan birçok farklı konu bulunduğunu hatta bazı isimler için ayrım yapıldığının iddia edildiğini bile söyleyen Bakan Bozdağ, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada "Adli Tıp Kurumu tek başına hayatını idame ettiremeyecek raporu verirse, bu değerlendiriliyor.

"TEDAVİYİ ÖNCELEYEN BİR YAKLAŞIMI ESAS ALACAĞIZ"

Biz bakanlık olarak, cezaevinde hayatını tek başına idame ettiremeyecek kadar hasta olan hükümlülerle ilgili mevcut düzenlemeleri biraz daha insani ölçüler içinde nasıl yapabiliriz, buna bakıyoruz. Hasta hükümlülerin lehine olacak şekilde nasıl tanzim ederiz bakıyoruz. Uluslararası hukuku, diğer ülke uygulamalarını inceliyoruz. Uzmanlarla istişare ediyoruz. Tedaviyi önceleyen bir yaklaşımı esas alacağız" ifadelerini kullandı.