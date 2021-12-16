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BDDK'dan Türk Lirası kredilerinin amacı dışında kullanımına uyarı

Türk Lirası olarak çekilen kredilerin amacı dışında kullanımına karşı inceleme ve değerlendirmelerin sürdüğünü belirten BDDK, tespit edilen aykırılıklara karşı idari işlem uygulanacağını hatırlattı.

BDDK'dan Türk Lirası kredilerinin amacı dışında kullanımına uyarı
16 Aralık 2021 Perşembe 19:40

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan dolar kuruna karşı Türk Lirası üzerinden yapılan aykırı işlemlerle ilgili uyarısını hatırlattı.

Daha önce Türk Lirası üzerinden çekilen kredilerin dolara çevrilmesine karşı denetlemelerin ve idari işlemlerin yapılacağını açıklayan BDDK, resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

KREDİLERİN AMACINA AYKIRI KULLANIMINA İDARİ İŞLEM

BDDK, Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmesi halinde inceleme ve değerlendirmeler kapsamında tespitler yapılacağını duyurdu.

"İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER DEVAM EDİYOR"

BDDK'nın yaptığı açıklamada, "Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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