0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
1
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3

AVM'nin araba çekilişi Belediye Başkanı'nın eşine çıktı!

AVM'nin araba çekilişi Belediye Başkanı'nın eşine çıktı!

AVM'nin araba çekilişi Belediye Başkanı'nın eşine çıktı!
10 Ağustos 2021 Salı 16:24

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşinin ve CHP'li siyasetçi Mehtap Ö. M'nin art arda aynı AVM'den araba kazandığı ortaya çıktı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi M.Ö ve CHP'li Mehtap Ö.M'nin araba çekilişlerindeki şansı pes dedirtti. Bolu'daki '14 Burda Alışveriş Merkezi'nin alışveriş yapan müşterilerinin arasından düzenlediği otomobil çekilişini dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili, şu an Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan'ın eşi M. Ö'nün kazandığı ortaya çıktı. Asıl şaşkınlık verici tesadüf ise aynı alışveriş merkezinin bir diğer araba çekiliş sonucunda yaşandı. Bu ilginç tesadüf o dönem Bolulu vatandaşlar arasında da büyük tepkiye yol açmıştı.

CHP'ye çalışan AVM

2017'de Bolu 14 Burda Alışveriş Merkezi'nin araba çekilişinden Audi A3 marka otomobil kazanan CHP'li Özcan ailesinin ardından 2014 yılında yerel seçimlerde CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı olan Mehtap Ö. M'nin de 2018'de çekilişe katılan 70 bin 460 kişi arasında son model Opel Corsa marka araba kazanan talihli olduğu anlaşıldı. CHP'li isimlerin arka arkaya araba çekilişi talihlisi olması şanstan öte bir skandal olarak nitelendirildi.'

Bolulu vatandaştan haklı tepki

AVM'nin düzenlediği araba çekilişlerinin talihli isimlerinin CHP'li siyasetçiler olması vatandaşı da çileden çıkarttı. 'Neden garibanlar değil de on binlerce kişinin arasından CHP'li milletvekilleri, siyasetçiler araba kazanıyor? Bir dahaki çekilişte de Tanju Özcan'a araba çıkar artık" yorumları yapıldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber