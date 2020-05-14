14 Mayıs 2020 Sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte Zamlı Sigara Fiyatları

sigaraya 2 lira zam geldi mi? Sigara zammı Haberi Doğru Mu?, Marlboro, Parlıament, Tekel, Lark ve Winston, Rotmans, Tekel 2000, LD sigara fiyatları kaç TL oldu Peki Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Tiryakilerin merak ettiği 14 Mayıs 2020'den sonra sigaranın yeni fiyatı listesi ile merak edilenler kamusaati.com adresimizde.

2020 başında yayımlanan resmi gazete ilk 6 ay zam yapılmayacağı söylenen sigaraya zam yapıldı. Sigara tiryakileri ise sigara

fiyatlarının ne kadar zamlanacağını merak ediyor. Son 1 yıl içersinde 5 kez zamlanan tütün ürünlerinin son fiyatları ne olacak? Sigara

zammı ile ilgili detaylar haberimizde.



2019 yıl içerisinde ardı ardına gelen zamlar ve her altı alda bir yapılan sigaraya yine zam yapıldı. Sigara mücadele kapsamında yapılan bu zamlar, tiryakileri mutsuz ederken,

birçok kişinin de sigarayı bırakmasına vesile oluyor.



Çok sayıda sigara markası olması nedeniyle, zam sonrası yeni sigara fiyatlarının kaç TL olacağı merak ediliyor. Sigara tiryakilerini üzecek yeni zama göre sigara fiyatlarında

bazılarına 1 TL, bazılarına ise 2 TL gibi yüksek bir zam olacağı belirtiliyor. Peki yeni sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar.

Sigaraya karşı verilen topyekün mücadelede yeni bir adım daha atıldı.

Sigara kullanımının azalması için birçok çalışmaya imza atan hükümet, sigara ve bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranlarını yüzde 17,18 oranında yükseltti.

1 PAKET SİGARANIN VERGİSİ 9 LİRA 13 KURUŞ

ÖTV oranının yükselmesinin ardından 20 adet sigaralık bir pakette vergi 7 lira 79 kuruştan, 9 lira 13 kuruşa çıktı.

PAKETLERE NE KADAR ZAM GELECEK

Bu kararın ardından sigara tiryakilerinin endişeli bekleyişi başladı. Öyle ki; sigara paketlerine ne kadar zam geleceği merak konusu oldu.

Yapılan hesaplamalara göre, bir paket sigaranın fiyatı 2 lira zamlanacak.

KASAYA YILDA 1 MİLYAR LİRA

Vergi oranında yapılan düzenlemeyle Maliye, 1 yılda yaklaşık 1 milyar lira daha ek gelir elde edecek.

sosyal medyada paylaşılan fiyat listesi ise şöyle oldu